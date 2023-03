Hornetit ilmatankkaavat harjoituksessa kuvissa Baltian yllä

Ilmavoimat on jakanut Twitterissä kuvia (jutun alla) suomalaista F/A-18 Hornet -hävittäjistä, jotka harjoittelivat yhteistoimintaa Naton lento-osastojen kanssa ja vierailivat Ämarin tukikohdassa Virossa keskiviikkona.

Neljän Hornetin osasto muun muassa tankkasi saksalaisesta A400M-koneesta.

Yhteistoimintakierrokset lennettiin Baltian maiden ilmatilassa keskiviikkona.

Suomalaisten hävittäjien lisäksi kierroksiin osallistui lentokoneita Saksan, Britannian, Viron, Ranskan, Yhdysvaltain ja Alankomaiden ilmavoimista. Mukana oli yhteensä noin 20 lentokonetta.

NATO Partner Finland 🇫🇮 trained with Allied jets from 🇫🇷🇺🇸🇩🇪🇬🇧 🇳🇱🇪🇪 over the Baltic States in a large scale exercise@FinnishAirForce reguarly trains with #NATO Allies ready to ensure a seamless transition for the future member of the Alliance

Read more https://t.co/bDCnh7UZlT pic.twitter.com/93INpthllt

— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 30, 2023