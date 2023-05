Britannian mukaan Venäjällä on yhä vakavampi uhka rajoillaan

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjän turvallisuusjoukot ottivat yhteen partisaanien kanssa 19.–22. toukokuuta ainakin kolmessa paikassa Venäjän Belgorodin alueella. Voimakkaimmat taistelut olivat lähellä Grayvoranin kaupunkia, Britannian tiedustelupalvelu raportoi tiistaina.

Vaikka partisaanien henkilöllisyyttä ei ole vahvistettu, Venäjän hallituksen vastaiset yksiköt, jotka ilmoittavat taistelevansa Ukrainan puolella – Venäjän vapaaehtoisjoukot ja Vapaan Venäjän legioona – ovat ilmoittautuneet vastuuseen hyökkäyksistä.

Venäjän viranomaiset ovat evakuoineet useita kyliä ja lähettäneet alueelle lisää turvallisuusjoukkoja.

– Venäjällä on edessään yhä vakavampi monialueinen turvallisuusuhka raja-alueillaan taistelukonetappioiden, rautateiden räjäyttämisien ja nyt suorien partisaanitoimien takia, tiedusteluraportissa todetaan.

Britannia arvioi, että Venäjä tulee lähes varmasti käyttämään näitä tapauksia tukemaan virallista kertomusta, että se on sodan uhri.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/sl1BP3Jp3b

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MuK0eYueQa

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 23, 2023