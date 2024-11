Britannian komentaja haluaa korvata Hawkit uusilla koneilla

Britannian kuninkaallisten ilmavoimien komentaja air chief marshall (kenraali) Richard Knighton sanoi Lontoon King’s Collegen Freeman Air and Space Institutessa antamassaan haastattelussa 25. marraskuuta 2024 haluavansa korvata BAE Systems Hawk T2 -suihkuharjoituskoneet niin pian kuin mahdollista. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun konetyypissä on ilmennyt sarja teknisiä ongelmia, jotka ovat jarruttaneet Britannian hävittäjäohjaajien koulutusta.

Knightonin mukaan Hawk on tällä hetkellä ainoa ongelma Britannian sotilaslentäjien koulutusohjelmassa. Se on pakottanut puolustushaaran lähettämään ohjaajaoppilaita Italiaan ja Yhdysvaltoihin.

– Emme nykyään saa Hawkeista sitä, mitä tarvitsemme. Saamme puolet siitä, mitä siitä pitäisi saada… Haluaisin korvata Hawk T2:n mitä pikimmiten, hän harmitteli.

Knighton on puhunut tutkimusten aloittamisesta Hawkien korvaamiseksi parlamentin puolustuskomitealle, mutta aiemmin hän ei ole ilmaissut koneiden pikaista korvaamistarvetta julkisesti.

Konetyypin virallinen poistoajankohta on vuosi 2040, mutta Knightonin kommenttien perusteella se poistuu palveluskäytöstä paljon aiemmin.

Hänen mukaansa Hawk pitää korvata ”paremmin soveltuvalla ja luotettavammalla koulutuskyvyllä, jotta ohjaajia ei tarvitse lähettää ulkomaille ja jotta kuninkaallisilla ilmavoimilla olisi kyky kouluttaa ulkomaisia ohjaajia”. Ilmavoimissa on jo esiintynyt huolta siitä, että Hawk T2 ei pysty valmistamaan ohjaajia seuraavan sukupolven hävittäjäkoneisiin.

Kuninkaallisilla ilmavoimilla on 28 Hawk T2:ta. Pari vuotta sitten koneiden Rolls-Royce/Safran Adour -moottoreissa alkoi ilmetä niiden elinkaaren puolittaneita ongelmia, mikä on vähentänyt kerrallaan käytettävissä olevien koneiden määrää. Konetyypin ylläpidon kerrotaan olevan kalliimpaa ja vaativan enemmän henkilökuntaa kuin mikään muu koulutuskonetyyppi. Koneiden korvaamiseksi ei ole tällä hetkellä rahoitusta. Jää nähtäväksi, näkyykö ohjelma Britannian seuraavassa strategisessa puolustuskatsauksessa, jonka on määrä ilmestyä vuoden 2025 alkupuoliskolla.

BAE Systems on ehdottanut korvaavaksi konetyypiksi niin sanottua Hawk T3:a, jossa on päivitetyt tehtävätietokone ja ohjaamo. Ilmavoimat kuitenkin todennäköisemmin etsii suunnittelultaan modernimpaa konetyyppiä, jonka moottori on edullisempi käyttää ja ylläpitää. Suomen ilmavoimilla on käytössä 15 Hawk Mk 51/51A- ja 16 Mk 66 -suihkuharjoituskonetta.

Niihin kaikkiin on Ilmavoimien mukaan suunniteltu ohjaamon modernisointi. Hawkit olivat lentokiellossa viimeksi viime vuonna 15. toukokuuta sattuneen moottorivauriosta johtuneen maahansyöksyn vuoksi. Mk 66 -kalusto vapautui lentokiellosta 22. kesäkuuta 2023 ja Mk 51/51A -kalusto 22. marraskuuta 2023 lähtien.