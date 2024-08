Britannian kansalta murskatuomio mielenosoittajille

Yli 400 henkilöä on pidätetty Britanniassa eri puolille maata levinneissä väkivaltaisissa mellakoissa.

Niiden taustalla oli kolmen lapsen kuolemaan johtanut puukkohyökkäys Southportin kaupungissa 29. heinäkuuta. Poliisi pidätti paikan päällä 17-vuotiaan Axel Rudakubanan.

Ruandalaistaustaisten vanhempien lapsi on Britannian kansalainen ja syntynyt Cardiffissa. Rudakubanalla on autismidiagnoosi, eikä hän ollut aiemmin suostunut poistumaan kotoaan tai kommunikoimaan perheensä kanssa.

BBC:n mukaan hyökkäyksellä ei vaikuta olevan terrorismiin liittyvää motiivia. Puukkoiskusta levitettiin verkossa runsaasti perättömiä tietoja, sillä tekijän väitettiin muun muassa olleen turvapaikanhakija.

Noin sata mellakoitsijaa on jo asetettu syytteeseen. Poliisijohtoa tavannut pääministeri Keir Starmer sanoi, että tuomioita pyritään jakamaan nopealla aikataululla. Poliisi arvioi pystyvänsä pitämään hallinnassa keskiviikolle suunnitellut mielenilmaukset, joita on ainakin 30 kappaletta.

YouGov-yhtiön toteuttaman mielipidekyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia briteistä tukee viimeaikaisia mellakoita. Vastaajista 76 prosenttia sanoo, etteivät epäjärjestystä aiheuttaneet tahot edusta Britannian kansan enemmistön mielipiteitä.

Vastaajia pyydettiin kuvailemaan henkilöitä, jotka ovat ottaneet osaa viimeaikaisin mellakoihin. Vastaajista 67 prosenttia käytti sanaa thugs eli roistot tai huligaanit. Osallistujat olivat 65 prosentin mielestä mellakoitsijoita, 58 prosentin mielestä rasisteja ja 52 prosentin mielestä äärioikeistolaisia.

Heitä kutsui terroristeiksi 23 prosenttia, mielenosoittajiksi 21 prosenttia ja aktivisteiksi 21 prosenttia. Vastaajista 16 prosenttia kuvaili heitä henkilöiksi, joilla oli oikeutettuja huolia. Yhdeksän prosenttia sanoi mielenosoittajien olevan isänmaallisia ja seitsemän prosenttia äärivasemmistolaisia.

Mielipidekyselyn perusteella 88 prosenttia syytti väkivaltaisuuksista itse mellakoitsijoita, 86 prosenttia sosiaalista mediaa, 74 prosenttia äärioikeistoryhmiä, 69 prosenttia perinteistä uutismediaa ja 67 prosenttia viime vuosien maahanmuuttopolitiikkaa.

What words do Britons think apply to those taking part in the recent riots?

Thugs: 67%

Rioters: 65%

Racist: 58%

Far-right: 52%

Terrorists: 23%

Protestors: 21%

Activists: 21%

People with legitimate concerns: 16%

Patriotic: 9%

Far-left: 7%https://t.co/5UAbLteddN pic.twitter.com/AqXesH2vVR

— YouGov (@YouGov) August 6, 2024