Britannian ex-tiedustelupäällikkö: Eurooppa on tosiasiassa sodassa Venäjän kanssa

Eurooppa ei ole tällä hetkellä ”sotaa edeltävässä” tilanteessa, vaan ”todellisessa sodassa” Venäjää vastaan, ulkomaantiedustelu MI6:n entinen johtaja Richard Dearlove sanoi Sky Newsille keskiviikkona The Kyiv Independentin mukaan.

– Mielestäni meidän on kohdattava se tosiasia, että venäläiset luulevat olevansa sodassa meitä vastaan, hän totesi.

Dearloven kommentoi asiaa muutama päivä sen jälkeen, kun Puolan pääministeri Donald Tusk varoitti, että Venäjän täysimittainen sota Ukrainassa uhkaa kärjistyä ”globaaliksi konfliktiksi”.

Dearloven mielestä konflikti on jo levinnyt Ukrainan rajojen ulkopuolelle.

– Donald Tusk on viitannut siihen sotaa edeltävänä tilanteena. Minusta hän on väärässä. Minusta se on todellinen sota.

Dearlove huomautti, että Venäjä käy useilla sektoreilla hybridisotaa Eurooppaa vastaan, joka sisältää sabotaasitoimia ja ”erittäin aggressiivisia liikkeitä”.

– Tiedustelupalvelujen johtajat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Britanniassa ovat luonnehtineet Venäjän ”menneen villiksi”.

Venäjän erikoispalvelut on liitetty sabotaasitoimiin kaikkialla Euroopassa, mukaan lukien kyberhyökkäyksiä, vakoilua ja vaaleihin sekaantumista.

– Länsimaat ovat nyt erittäin vaarallisessa tilanteessa, Dearlove sanoi.

Hänen mukaansa lännen olisi parempi käydä neuvotteluja Kremlin kanssa, mutta varoitti, ettei Vladimir Putin todennäköisesti tee yhteistyötä.

– Luulen, että olemme erittäin vaikeassa tilanteessa, ja Venäjän kanssa on luultavasti parempi käydä jonkinlaista vuoropuhelua kuin olla ottamatta lainkaan yhteyttä. Joten en sulje sitä pois, Dearlove sanoi.