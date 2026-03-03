Britannian evp-upseeri: Donald Trump luuli pitävänsä kaikkia kortteja

Britannian ilmavoimien entinen operaatiopäällikkö, RUSI-ajatushautomon tutkija Greg Bagwell arvioi Yhdysvaltojen strategiaa Iranin sodassa.

– [Donald] Trump luuli pitävänsä kaikkia kortteja, mutta onkin saanut vastaansa vastustajan, joka ei joko voi tai osaa luovuttaa ja jolla ei ole aikomustakaan tehdä niin. Yhdysvaltojen strategia vaikuttaa luottavan nopeaan antautumiseen ja Israel, joka on ajanut Yhdysvaltoja sotaan, on nyt tyytyväinen vetäytyessään sen selän taakse, Bagwell sanoo X:ssä.

Evp-upseerin mukaan siitä huolimatta että Iranissa on meneillään valtavat sotatoimet, merkit eivät ole hyvät. Valkoinen talo on vihjannut, että suurimmat iskut ovat vielä edessä.

– Yleisön mielipide on kielteinen, pelko alueella on laajaa, ja aiemmin erehtymättöminä pidetyt ohjus- ja droonipuolustusjärjestelmät osoittautuvat haavoittuviksi ja niiden varastot hupenevat.

Yhdysvallat turvautuu Bagwellin mukaan nyt suunnitelmiin B, C ja D: lisää kalustoa virtaa alueelle ja kuiskitaan jo maajoukoista sekä Yhdysvaltojen tukemista joukoista, joilla Iraniin pyrittäisiin pakottamaan perusteellinen hallinnonvaihdos.

– Alueella oleville Yhdysvaltain kansalaisille annetut varoitukset viittaavat kuitenkin siihen, että tilanne on kääntymässä uuteen vaiheeseen, Bagwell sanoo.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on kehottanut amerikkalaisia poistumaan välittömästi 14 Lähi-idän maasta.

– Kyse on nyt kilpajuoksusta. Jotkut ajattelevat, että kyse on siitä, kumman ohjusvarastot kestävät pidempään ja se voi vielä pitää paikkansa. Mutta alueellinen ja julkinen tuki saattaa ehtyä sitäkin nopeammin. Iranin strategiana on nyt kestää Yhdysvaltoja pidempään, eikä yksikään kohde vaikuta olevan poissuljettu.

– Yhdysvallat ja Israel jatkavat (toistaiseksi) suunnitelma A:ta siinä toivossa, että kyse on vain ajasta ennen kuin Iran murtuu, nyt on vasta päivä 4! Perinteisessä sodankäynnissä heillä on yhä kaikki kortit käsissään, mutta taistelukenttä laajenee nopeasti – ja Yhdysvalloilta kortit ovat käymässä vähiin, Bagwell summaa.

Ketkä nousevat valtaan?

Useat asiantuntijat ovat todenneet, että vallanvaihto Iranissa tuskin tapahtuu pommittamalla. Yhdysvaltojen ylin johto on välillä väläytellyt vallanvaihtoa, välillä listannut muita tavoitteita sodan syyksi.

The New York Times -lehden mukaan ulkomaantiedustelu CIA oli luonnostellut useita vaihtoehtoja sille, mitä Iranissa voisi tapahtua ajatollahin kaaduttua. Yhdysvallat surmasi Ali Khamenein ensi-iskullaan Teheraniin.

Yhden vaihtoehdon mukaan hallinto voisi korvautua jopa kovemmin ydinasetta ajavalla tiukan linjan papistolla. Maan hajanaisen opposition vuoksi kansannousua hallitusta vastaan ei CIA pitänyt todennäköisenä.

Lehden mukaan useat Valkoisen talon korkeat virkamiehet tarttuivat kolmanteen skenaarioon: valtaan nousisi Islamilaisen vallankumouskaartin ”pragmaattisempi” ryhmittymä. Se saisi säilyttää omia taloudellisia etujaan muun muassa öljyteollisuudessa ja voisi vastineeksi suhtautua sovittelevasti Yhdysvaltoihin. Vaikka muodollinen johtoasema säilyisi todennäköisesti papilla, kyseinen vallankumouskaartin johtajisto käyttäisi todellista valtaa.

Yhdysvaltojen terroristijärjestöksi luokittelema IRGC on ollut jyrkän amerikkalaisvastainen neljä vuosikymmentä ja tiiviisti kytköksissä maan uskonnolliseen johtoon, joten skenaario tarkoittaisi melkoista muutosta.

Economist-lehden Lähi-idän kirjeenvaihtaja ja kirjailija Gregg Carlstrom pitää paljastusta paljonpuhuvana.

– Paljon kertova yksityiskohta tässä NYTin jutussa: Trumpin hallinnon toiveikkaassa Iran-skenaariossa löydettäisiin joukko korruptoituneita vallankumouskaartin (IRGC) miehiä, jotka voisivat olla valmiita lopettamaan ydinohjelman vastineeksi siitä, että saisivat jatkaa omaa kleptokratiaansa, hän kommentoi.

