Boeingin ja Airbusin varaosia virtaa Venäjälle

Venäläiset lentoyhtiöt ovat ostaneet pakotteita kiertäen 176 miljoonan euron arvosta Airbus- ja Boeing-liikennekoneiden varaosia maaliskuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Latvialaisen Important Storiesin tekemän tutkimuksen mukaan varaosien toimittajien joukossa on yrityksiä myös sekä EU:sta että Yhdysvalloista. Tullausilmoituksiin perustuvan datan perusteella eniten osia tuli kuitenkin Arabiemiraattien, Kiinan ja Turkin kautta.

Suurin varaosien toimittajamaa oli Arabiemiraatit, johon rekisteröidyt yritykset myivät venäläisille lentoyhtiöille vähän yli vuodessa tarvikkeita lähes 89 miljoonalla eurolla. Dubaissa sijaitseva Ats Heavy Equipment & Machinery toimitti yli 700 lähetystä, joiden arvo oli yhteensä 38 miljoonaa euroa. Suurin ostaja oli Venäjän kansallinen lentoyhtiö Aeroflot. Kiinalaisyritysten kautta toimitettiin samalla ajanjaksolla Airbusien ja Boeingien osia yli 48 miljoonan euron arvosta. Turkin osuus viennistä oli yli 19 miljoonaa euroa.

IStories havaitsit, että joidenkin yritysten omistajat olivat Venäjän kansalaisia, esimerkkinä Arabiemiraateissa sijaitseva Griffon, jonka yksi omistaja, venäläinen Ilja Rysev, on perustanut Venäjälle kaksi myös lentokoneiden osia välittävää yritystä, Simplexin ja Ameritechin. Venäjän lentoyhtiöille myyviä yhtiöitä on myös Liettuassa, Moldovassa, Tšekissä, Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Edellä mainittuihin kolmeen maahan verrattuna vienti on pienempää, mutta yritykset eivät lopettaneet osien myyntiä pakotteiden asettamisen jälkeen.

Liettualainen Right Direction Aero toimitti Venäjälle lentokoneiden varaosia yli 1,4 miljoonan euron arvosta, pääostajana I-Fly. Yhtiön johtaja Pavel Tšalapov vastasi IStoriesin tiedusteluun, ettei hänen yhtiönsä myy mitään Venäjälle ja että hän vaatii myös kaikilta asiakkailtaan kirjallisen lupauksen, etteivät ne myy heidän toimittamiaan osia Venäjälle. Kun hän sai luettelon I-Flylle toimitetuista osista, hän sanoi myyneensä osat kirgisialaiselle Cargolinelle. Se rekisteröitiin maaliskuussa 2022, kun pakotteet olivat astuneet voimaan. Cargoline osti osia myös muualta Euroopasta, erityisesti tšekkiläiseltä Apram Aerospacelta, joka jatkoi myyntiään myös suoraan Venäjälle.

Myös New York Timesin mukaan lentokoneiden varaosien virtaaminen länsieurooppalaisista ja amerikkalaisista yrityksistä Venäjälle on jatkunut pakotteista huolimatta. Aeroflotin lisäksi Rossiya, Pobeda, Ural, UTair ja S7 Airlines ovat ottaneet vastaan tuhansia eriä Airbusin, Boeingin ja muiden konevalmistajien lentokoneiden varaosia. Pääosa niistä on toimitettu agentuuriyritysten kautta.