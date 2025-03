Binga Tupamäki: Valkoinen mies ei ole vihollinen

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki arvostelee ajattelua, jossa ”valkoinen mies” edustaa automaattisesti rasismia, seksismiä ja elitismiä. Kirvoikkeen viestipalvelu X:ssä julkaisemalleen aihetta käsittelevälle kirjoitukselle Tupamäki on saanut kirjailija Barbara Kingsolverin haastattelusta sunnuntain Helsingin Sanomissa.

Kingsolver on tämän hetken puhutuimpia yhdysvaltalaiskirjailijoita. Tupamäki kiinnitti haastattelussa kuitenkin huomiota kirjailijan valkoisia miehiä ripittävään kommenttiin.

– Kirjailijan haastattelu oli ok ennen kuin lopussa oli pakko saarnata: ”Valkoisten, vanhojen miesten valta on Yhdysvalloissa murentumassa ja samalla murtuu rahaeliitin, rasismin, seksismin läpitunkema mentaliteetti”, Tupamäki kirjoittaa X:ssä.

Kingsolverin kommentti aiheutti kokoomusnuorten puheenjohtajassa ”syvän huokauksen”.

– Eipä tarvitse eurooppalaisen mennä kuin vain Välimeren toiselle puolelle ja kohdata maita, joissa rasismi, seksismi ja elitismi rehottaa Arabian niemimaalla ja Afrikassa. Myös Aasiaan päin mentäessä voi yllättyä, miten syrjiviä ajatusmaailmoja sieltä löytyy, Tupamäki kuvailee.

– Valkoinen mies ei ole vihollinen. Valkoinen mies on se, joka on luonut ihmisoikeudet, taistellut orjuuden poistamisen puolesta ja antanut naiselle äänioikeuden.

Tupamäki toteaa, ettei hänen tavoitteenaan ole valkoisen miehen ylistäminen, vaan vastakkainasettelun ja syyllistämisen lopettaminen.

– Näinkö nopeasti me unohdamme? Ei sillä, että meidän pitäisi tässä kiitellä tai ylistää valkoisia miehiä. Vaan sillä, että lopetamme tällaisen paskanjauhannan siitä, että valkoinen mies on vihollinen. Valkoinen mies on osa läntistä yhteisöämme. Se osa on tehnyt historian aikana enemmän hyvää kuin minkään muun maan miehet.