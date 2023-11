Binga Tupamäki valittiin Kokoomusnuorten puheenjohtajaksi

Kokoomuksen Nuorten Liiton (KNL) uudeksi puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2024–2025 on valittu 25-vuotias oikeustieteen maisteri Binga Tupamäki Kauniaisista. Tupamäki valittiin tehtävään Kokoomusnuorten liittokokouksessa Tampereella lauantaina 4. marraskuuta 2023.



Tupamäki on toiminut Kauniaisten kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2017 lähtien. Hän toimii tällä hetkellä jäsenenä Kauniaisten kaupungin yhdyskuntavaliokunnassa sekä varajäsenenä hyvinvointivaliokunnassa. Tupamäki on myös ollut ehdolla eduskuntavaaleissa vuosina 2019 ja 2023.

Tupamäki on toiminut aiemmin esimerkiksi Uudenmaan Kokoomusnuorten varapuheenjohtajana 2016–2017 ja Uudenmaan Kokoomuksen varapuheenjohtajana 2021. KNL:n liittohallituksessa hän on toiminut vuosina 2017 ja 2022.



– Puheenjohtajakaudellani haluan ohjata Kokoomusnuorten poliittista antia syvällisemmäksi. Kokoomusnuorten ei tule tyytyä vain yksittäisiin kannanottoihin päivän trendikkäistä aiheista.

Tupamäki korostaa, että KNL:n tulee luoda linjaansa ”pitkäjänteisesti” ja ”erityisesti tällä hallituskaudella oikeistolaista politiikkaa on puolustettava”.

– Suomen vasemmistoperintö on niin syvänpunaista, että kokoomuksen maltillisetkin ehdotukset näyttävät radikaaleilta. Tavoitteena on liikuttaa keskivertosuomalaisenkin arvokarttaa oikealle, toteaa Tupamäki.



Tupamäen puheenjohtajakauden aikana käydään neljät valtakunnalliset vaalit: presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit vuonna 2024 sekä kunnallis- ja aluevaalit vuonna 2025.



– Tulevat vaalit ovat loistava areena tuoda esille yhteiskunnallisesti kirpeitäkin aiheita. Näitä ovat muun muassa yhä kiristyvämpi EU:n regulaatio, hyvinvointivaltion kestämättömyys sekä alueuudistuksen epäonnistuminen, toteaa Tupamäki ja jatkaa:

– Kokoomusnuorten tehtävänä on herättää ja johtaa julkista keskustelua, ei pelkästään seurata sitä. Tämä samalla innostaisi mahdollisimman monta kokoomusmielistä nuorta mukaan toimintaamme ja politiikkaan.

KNL uudistaa ensi vuonna tavoiteohjelmansa lisäksi periaateohjelmansa. Tupamäki näkee tämän mahdollisuutena syventävälle arvokeskustelulle ja korostaa tarvetta poliittiselle ja aatteelliselle johtajuudelle.



Kokoomuksen Nuorten Liiton 90. liittokokous jatkuu Tampereella sunnuntaihin 5.11.2023 saakka. Sunnuntaina liittokokous valitsee järjestölle kaksi varapuheenjohtajaa ja 10 liittohallituksen muuta jäsentä.

Binga Tupamäki aloittaa tehtävänsä Kokoomusnuorten puheenjohtajana 1.1.2024, jolloin tähänastinen puheenjohtaja, tamperelainen Ida Leino, väistyy tehtävästään.