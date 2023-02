”Täysin poltettu maa on Vladimir Putinin toimintatapa”

Kremlin arkkiviholliseksi kutsuttu, kansainvälistä Magnitski-kampanjaa vetävä Bill Browder sanoo Vladimir Putinin soveltavan Ukrainassa poltetun maan taktiikkaa.

Browder on jakanut Twitteriin Venäjän valtionmedia RIA Novostin videon, jossa esitellään täysin tuhoutunutta Bahmutin kaupunkia Ukrainan Donetskissa.

– Tämä on Putinin toimintatapa: täydellinen poltettu maa. Hän teki sen Groznyissa, hän teki sen Aleppossa ja hän tekee sitä kaikkialla Ukrainassa, Browder kirjoittaa.

Groznyi on Tshetshenian alueen pääkaupunki. Venäjä kävi siellä kaksi tuhoisaa sotaa vuosina 1994-1997 ja 1999-2009. Jälkimmäisessä sodassa Kremlin joukot tuhosivat kaupungin pommituksissa täysin.

Syyrialaiskaupunki Aleppon Putinin joukot puolestaan pommivat raunioiksi Syyrian sisällissodassa.

This is Putin’s modus operandi: total scorched earth. He did it in Grozny, he did it in Aleppo, and he’s doing it all over Ukraine. https://t.co/71xnguy2fA

— Bill Browder (@Billbrowder) February 26, 2023