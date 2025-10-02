Verkkouutiset

Auton tankkausta. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Bensiinin ja dieselin verotus laskee, näin se näkyy hinnoissa

Muutoksella pyritään vahvistamaan kotitalouksien ostovoimaa.
Hallitus aikoo keventää bensiinin ja dieselin verotusta. Valtiovarainministeriö kertoo asiasta tiedotteessa.

Moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden veronkevennys on yhteensä keskimäärin 2,7 senttiä litralta. Dieselin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden vero alenee yhteensä keskimäärin 2,4 senttiä litralta.

Liikennepolttoaineiden hiilidioksidivero lasketaan polttoaineen elinkaarenaikaisten hiilidioksidipäästöjen ja hiilidioksiditonnille annetun arvon perusteella. Veronkevennyksessä hiilidioksiditonnin arvoa alennetaan kahdessa vaiheessa vuosien 2026 ja 2027 alusta 62 eurosta 51,3 euroon.

Ehdotettu veronalennus vähentää valtion energiaverotuloja noin 50 miljoonaa euroa vuoden 2026 tasolla ja 96 miljoonalla eurolla vuoden 2027 tasolla.

Ehdotus perustuu pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmaan ja on osa vuoden 2026 talousarvioesitystä. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa hallitusohjelman mukaisesti.

Laki tulee voimaan vuoden 2026 alussa.

