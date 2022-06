Ben Zyskowicz: Ukraina tarvitsee nyt aseita ja ammuksia

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kertoo saaneensa kielteistä palautetta yksipuolisesta keskittymisestä Venäjän rikollisiin tekoihin ja hyökkäykseen Ukrainassa, sillä arvostelijoiden mukaan maailmassa olisi ”niin paljon muitakin diktaattoreita ja sortoa”.

– Meillä on naapurissa valtio, jossa valtaa tällä hetkellä käyttävät valehtelevat fasistit. Valtio, joka on Euroopassa lähellä meitä, ja joka hyökkää raukkamaisella ja rikollisella tavalla itsenäisen naapurimaan kimppuun, tekee siellä hirvittäviä sotarikoksia ja kaikin tavoin rikkoo solmimiaan kansainvälisiä sopimuksia. Sopimuksia, joiden ydin on se, että väkivalloin ei voida muuttaa rajoja Euroopassa, Ben Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Kansanedustaja huomauttaa, että hyökkäys vaikuttaa Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan. Hänen mukaansa arvostelijat käytännössä kaipaisivat myös puhetta Yhdysvaltojen ”pahoista teoista”.

– Näin ajattelevat varsinkin vanhat kommunistit ja heidän erilaiset vasemmistolaiset ja punavihreät jälkeläisensä, jotka ovat saaneet äidinmaidossaan tämän amerikkavastaisuuden. Näin ajattelevat myös äärioikeistolaiset putinistit, jotka kaikin tavoin yrittävät puolustaa [Vladimir] Putinin ja Venäjän tekoja, Zyskowicz toteaa.

Hän mainitsee Yhdysvaltojen syntilistaksi muun muassa epäonnistuneen Sikojenlahden operaation Kuubassa, 60- ja 70-lukujen tuen diktaattoreille Etelä- ja Väli-Amerikassa ja hyökkäyksen Irakiin vuonna 2003.

– Oli Amerikka tehnyt mitä syntejä tahansa, se ei millään tavoin oikeuta sitä rikollista kansainvälisten sopimusten vastaista hyökkäystä, kaikkia niitä sotarikoksia ja siviilien tappamista mitä Venäjä tällä hetkellä Ukrainassa tekee, toteaa Zyskowicz.

Saksan liittokansleri Olaf Scholzin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin vierailu Kiovaan on ollut lähipäivinä otsikoissa, mutta Ben Zyskowicz ei hyväksy heidän päätöstään olla toimittamatta raskasta aseistusta. Zyskowicz painottaa, että Ukraina tarvitsee heiltä lämpimien sanojen sijaan aseita ja ammuksia.

– [Adolf] Hitler on aikanaan hyökännyt Neuvostoliittoon, tappanut venäläisiä, tappanut myös ukrainalaisia ja juutalaisia, aivan kauheaa. Sekö jotenkin selittää sen, että Saksan pitää olla varovainen, eikä se saa antaa Ukrainalle aseita.

Olennainen kysymys on Ben Zyskowiczin mukaan se, millainen rauha lopulta saadaan aikaan. Parasta olisi, jos Venäjä saataisiin vetäytymään miehittämiltään alueilta.

– Tässä on kysymys siitä, mille periaatteille rakentuu Euroopan tulevaisuus. Rakentuuko se kansainvälisten sopimusten noudattamiselle, jolloin maat saavat elää rauhassa rinnakkain ilman sotia vai sille, että Venäjän annetaan sodalla laajentaa alueitaan, Zyskowicz kysyy.