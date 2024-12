Ben Zyskowicz: Missä oli vasemmistoliiton aktivismi Syyrian diktatuuria vastaan?

Kokoomuksen konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz kysyy, mihin ovat jääneet Palestiina-aktivistien kannanotot Syyrian verisestä diktatuurista.

Zyskowicz vastasi eduskunnassa vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalon puheenvuoroon valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa koskevassa keskustelussa. Zyskowicz totesi Honkasalon, vasemmistoliiton ja vasemmistonuorten olleen ”hyvin aktiivisia kaikenlaisessa Israelin vastaisessa aktivismissa ja Israelin tuomitsemisessa”.

– Nyt Syyrian verinen diktaattori on kaatunut. Hänhän on oman kansansa massamurhaaja, vanginnut, kiduttanut, käyttänyt kemiallista asetta omaa kansaansa vastaan — satojatuhansia on kuollut. Missä ovat olleet teidän, vasemmistoliiton, ja teidän johtohenkilöidenne tuomitsevat kannanotot [Bashar] al-Assadin diktatuuria vastaan?, Zyskowicz kysyi.

– Missä on ollut teidän aktivisminne Syyrian diktaattoria vastaan? Missä on ollut teidän nuorten aktivismi Syyrian diktaattoria vastaan?, hän jatkoi.

Honkasalo syytti puheenvuorossaan Israelia kansanmurhasta ja rotuerottelusta ja totesi muun muassa että ”historia tulee muistamaan”.

– Edustaja Honkasalo sanoi, että historia tulee muistamaan. Aivan, teidän yksipuolisuutenne ja valikoivuutenne Lähi-idässä on aivan samanlaista kuin niiden, jotka istuivat siellä teidän paikoillanne muutama vuosikymmen sitten, Ben Zyskowicz sanoi.

Honkasalo vastasi Zyskowiczille, että esimerkiksi vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen blogikirjoituksia Syyriasta löytyy googlaamalla.

– Vasemmistoliitto tuomitsee yksiselitteisesti kaikki kansainvälisen oikeuden vastaiset loukkaukset, kansainvälisen humanitäärisen oikeuden vastaiset loukkaukset. Pidin itse niitä todella painavasti esillä myös näissä neuvotteluissa, niin että nämä saatiin myös tähän mietintöön kirjattua, Honkasalo sanoi.

Ben Zyskowicz jatkoi aiheesta myöhemmin.

– Haluan selvyyden vuoksi vielä tässä vaiheessa Lähi-idän asiasta todeta, että henkilökohtaisesti en tietystikään hyväksy kaikkia niitä kovia otteita, joilla Israel käy sotaansa Hamasia vastaan. Samalla pitää kuitenkin sanoa se, että Israelin sota Hizbollahia vastaan ja osin myös Irania vastaan oli yksi tekijä siinä, että nyt Syyrian diktaattori on kaatunut, kokoomusedustaja totesi.

– Kävimmekin keskustelun alkupuolella edustaja Honkasalon kanssa debattia tästä Palestiina—Israel-tilanteesta ja Syyrian tilanteesta. Haluan vielä tässä varsinaisessa puheenvuorossa sanoa, mikä oli pointtini. Pointtini oli se, että edustaja Honkasalo ja hänen puolueensa vasemmistoliitto ja sen nuorisojärjestö ovat olleet hyvin aktiivisia erilaisessa Israelin vastaisessa toiminnassa, Israelin tuomitsemisessa ja Israelin arvostelemisessa, Zyskowicz jatkoi.

Kansanedustaja korosti, ettei tarkoita etteikö Israelin politiikassa olisi arvostelemista, ja että hän ei kannata maan nykyistä hallitusta vaan toivoo Israeliin johtoa, joka tekisi enemmän Gazan rauhan eteen.

Ben Zyskowiczin mukaan kyse ei ole pelkästään Veronika Honkasalosta, vasemmistoliitosta tai vasemmistonuorista vaan laajemminkin Suomessa, muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa nähtävästä ”niin sanotusta Palestiina-aktivismista”.

– Kun nyt Syyriassa verinen diktaattori on kaatunut, oman kansansa massamurhaaja on kaatunut, joka on murhannut, kiduttanut, käyttänyt jopa kemiallista asettaan omaa kansaansa vastaan, noin puoli miljoonaa kuollutta Syyriassa, kun nyt on näin tapahtunut näinä päivinä, niin ei voi olla kysymättä — ja nyt kysyn siis laajemmin tältä Palestiina-aktivismilta — missä on ollut se aktivismi Syyrian hirmuhallintoa vastaan.

– Missä ovat olleet ne viikoittaiset mielenosoitukset, missä ovat olleet ne kampusten valtaamiset, missä ovat olleet ne tempaukset, joista olemme saaneet oman osamme myös täällä eduskunnan lehterillä? Missä ne ovat olleet? Onko joku teistä nähnyt? Näittekö, kun menitte presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle, että siellä osoitettiin mieltä Syyrian veristä diktaattoria vastaan? En minäkään nähnyt. Ja tämä oli minun pointtini.

– Mikä siinä on, että Israel ja länsi yleisesti ottaen on kaikkialla maailmassa Euroopassa ja Suomessa vasemmiston hampaissa, mutta kun tällainen verinen diktaattori, oman kansansa massamurhaaja, hallitsee Syyriassa, niin siitä ei ole juuri mitään sanottavaa, vaikka entinen edustaja Arhinmäki olisi jossakin blogissaan sen noteerannut?

Ben Zyskowicz totesi lopuksi, ettei hänellä ole mitään illuusiota siitä, että Syyriassa olisivat nyt ottaneet vallan voimat, jotka haluavat rakentaa demokraattisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan valtion.

– Totta kai me sitä toivomme, mutta se on eri asia kuin se, mikä siellä nyt on todellisuus.