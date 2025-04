Merivartiosto varoittaa jäille menemisestä

Läntisillä merialueilla ja erityisesti saaristossa on ollut sankkaa sumua, Länsi-Suomen merivartiosto kertoo viestipalvelu X:ssä.

Sumun ohella merivartiosto haluaa kiinnittää huomiota myös jäätilanteeseen.

– Koko läntisellä merialueella ja erityisesti saaristoissa on edelleen sankkaa sumua. Paikoitellen sumu on hälvenemässä. Perämerellä erityisesti jäätilanne on todella arvaamaton, merivartiosto kirjoittaa.

– Merivartiosto ei suosittele enää jäälle menemistä.

Päivityksensä ohessa Länsi-Suomen merivartiosto on jakanut kaksi Oulun edustalta otettua kuvaa olosuhteista merellä. Kuvissa näkyy sankka sumupeite ja satunnaisia jäälohkareita.