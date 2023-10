Ben Zyskowicz: Kaikki soten ongelmat ovat keskustan omia aikaansaannoksia

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kummastelee keskustan välikysymystä soten ongelmista ja säästösuunnitelmista Verkkouutisten BenTV:ssä. Zyskowicz muistuttaakin, että nykyiset ongelmat perustuvat edellisen hallituksen valmistelemaan sote-uudistukseen ja rahoituslakiin.

Zyskowicz kertoo ymmärtävänsä ihmisten huolen hyvinvointialueiden suunnitelmista karsia soten palveluverkkoa. Keskustan ”silmänkääntötempusta” hän ei kuitenkaan perusta.

– Tässä kepun harhautuksessa ne antoivat ymmärtää, että rahat on loppu, siellä talous painaa näihin säästöihin ja hankaliin päätöksiin, koska (Petteri) Orpon hallituksella on kaavailuja kustannusten hillitsemiseksi hyvinvointialueilla, Zyskowicz ihmettelee.

Konkarikansanedustaja myöntää, että hallitusohjelman suunnitelmat voivat tulevaisuudessa luoda painetta hyvinvointialueille. Tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa johdu Orpon hallituksesta, vaan juurisyy löytyy edellisen hallituksen toimista.

– Tämä aivan kaikki perustuu kepun ja muun edellisen hallituksen puolueiden itse tekemään voimassaolevaan sote-malliin ja siihen liittyvään rahoituslakiin.

Zyskowicz muistuttaa, että nykyinen hallitus ei ole vielä ehtinyt koskemaan soteen liittyvään lainsäädäntöön ”viiden metrin kepilläkään”. Tämän vuoksi hän näkee irvokkaana, että keskusta tekee välikysymyksen soten ongelmista, jotka johtuvat keskustan edellisessä hallituksessa valmistelemasta sote- ja rahoitusmallista.

Ongelmien juurisyy on myös Zyskowiczin näkemyksen mukaan selvä.

– Kaikki ne ongelmat, joissa nyt ollaan, ovat siis kepun omia aikaansaannoksia, Zyskowicz linjaa.

Zyskowicz ottaa kantaa myös viime aikoina esille nousseisiin kysymyksiin sote-alueiden käyttämän vuokratyövoiman palkoista.

Hän pitää palkkakustannuksia poskettomina ja painottaa, että hallitus aikoo puuttua asiaan. Samalla hän korostaa, että ongelma on aiheutunut isolta osin edellisen hallituksen valmistelemasta lainsäädännöstä.

Ongelmat juuret johtavat Zyskowiczin mukaan edellisen hallituksen henkilöstömitoituksiin. Minimihenkilöstörajat ja hoitoonpääsyajat, joita ei voida realistisesti toteuttaa henkilöstön puutteen vuoksi, pakottavat hyvinvointialueet turvautumaan kalliiseen vuokratyövoimaan.

– Kun on tehty säädöksiä siitä, että viikossa tai kahdessa on päästävä hoitoon, mutta ei ole siellä lääkäreitä, niin nämä hyvinvointialueet ovat pakotettuja hankkimaan niitä vuokralääkäreitä. On todelliset myyjän markkinat, Zyskowicz päivittelee.

Zyskowicz uskookin, että vuokralääkärien aiempaa kovempi kysyntä johtuu pitkälti (Sanna) Marinin hallituksen toimista.

– Marinin hallituksen tietyt päätökset ovat vaikeuttaneet tilannetta hyvinvointialueiden kannalta ja luoneet huikeat markkinat näille vuokralääkäreitä vuokraaville firmoille, Zyskowicz tiivistää.