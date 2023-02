Ben Zyskowicz: Asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä

Kokoomuksen konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz painottaa uusimmassa Verkkouutisten BenTV– jaksossaan, että asioista olisi jatkossakin puhuttava niiden oikeilla nimillä.

– Venäjän presidentti (Vladimir) Putin on fasisti ja imperialisti. Kun katsoin televisiosta Putinia Moskovassa huudattamassa Venäjää kymmenillä tuhansilla kuuntelijoilla, ja kun kuuntelen hänen kiihkokansallismielisiä ja mielikuvituksellisia valheitaan liittyen Ukrainaan ja länteen, tulee aivan hakematta mieleen natsi-Saksan diktaattori Adolf Hitler, Zyskowicz toteaa.

– Myös Hitler oli tunnettu valtavista joukkokokouksistaan ja kiihkokansallismielisyydestä, sekä poskettomista valheista, vainoharhaisuudesta ja salaliittoteorioista, Zyskowicz jatkaa.

1930-luvun lopulla ja 1940-luvulla silloiset Euroopan suurvallat eivät pysäyttäneet Hitleriä ajoissa, vaan natsi-Saksa vyöryi sotaan.

– Kaikki tiedämme, mihin johti se, ettei Hitleriä pysäytetty, kansanedustaja toteaa ja muistuttaa koko maailmaa kohdanneesta tragediasta.

– Mikä on tämä historian opetus? Se on mielestäni se, että tämän päivän Hitler, Venäjän Putin, on pysäytettävä ajoissa. Ukraina ja sen urhea kansa taistelee pysäyttääkseen Putinin ja hänen Venäjänsä.

– Meidän muiden velvollisuus on antaa Ukrainalle kaikki se tuki, kaikki se apu ja riittävän ajoissa, jota Ukraina tarvitsee pystyäkseen pysäyttämään hyökkääjän, Zyskowicz alleviivaa.