Kenraali Ben Hodges: Kaikki Venäjän komentajat joutuvat vastuuseen

Venäläinen ohjus osui viisikerroksiseen asuinrakennukseen Ukrainan Zaporižžjassa keskiviikon ja torstain välisenä yönä samalla, kun talon asukkaat olivat nukkumassa.

Yhdysvaltain eläköitynyt upseeri ja Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges tuomitsee jyrkästi siviilikohteeseen tehdyn iskun.

– Jokainen venäläinen komentaja komentoketjussa joutuu sotarikostuomioistuimessa vastuuseen tällaisista teoista sen jälkeen, kun Ukraina on voittanut tämän sodan. Meidän, kansainvälisen yhteisön pitäisi perustaa tuomioistuin ja näyttää, etteivät he voi toimia ilman rangaistusta

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia onnettomuuspaikalta. Kuvissa on nähtävissä, kuinka kotinsa iskussa menettänyttä naista kannetaan pois talon raunioiden keskeltä.

Kuvan on jakanut Twitterissä muun muassa Politico Europen toimittaja Nika Melkozerova.

– Tämä on Ukrainan kaupunki, jonka Venäjä on ”liittänyt omaan alueeseensa”, vaikka se ei edes hallitse suurinta osaa tästä alueesta, vaikka Venäjä niin haluaisikin, Melkozerova tviittaa.

Every Russian Commander in the chain of orders for acts like this will be held accountable by a War Crimes Tribunal after Ukraine wins this War. We, the international community, should establish a Tribunal now and put Russian Commanders on notice…they cannot act with impunity. https://t.co/4RB1jvM9MO

