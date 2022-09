Bayraktarit räjäyttävät videoilla hyökkääjän kalustoa – asiantuntijalta havainto

Ukrainan on kerrottu käyttäneen tehokkaasti Bayraktar-lennokkeja Hersonin alueen operaatioissa. Ukrainalaiset ovat julkaisseet viime päivinä useita videoita Bayraktar-iskuista venäläiskohteisiin.

Alla näkyvillä videoilla on kuvattu muun muassa isku puiden siimekseen kätkeytynyttä venäläistä Tor-M1-ilmatorjuntajärjestelmää ja kuljetusajoneuvoa vastaan sekä iskut kolmeen venäläiseen tankkiin. Sosiaalisessa mediassa viime viikon lopulla kiertäneellä videolla (viimeinen alla) näytettiin taas venäläisen telatykin tuhonnut isku Hersonista.

Bayraktareilla saavutettiin runsaasti menestystä sodan alkuvaiheessa. Idässä niiden käyttö on kuitenkin ollut vähäisempää ja hitaiden lennokkien on katsottu olevan alttiita niiltä suojautumiseen sopeutuneiden venäläisjoukkojen ilmatorjunnalle. Joidenkin asiantuntija-arvioiden mukaan tilanne on kuitenkin jälleen muuttunut sen jälkeen, kun Ukraina alkoi iskeä Venäjän ilmatorjunnan tutkajärjestelmiä vastaan amerikkalaisilla HARM-ohjuksilla.

Verkossa kiertävän videomateriaalin perusteella Bayraktarit kykenevät operoimaan jälleen tehokkaasti ainakin paikallisesti. Tällä voi olla vaikutusta rintamatilanteeseen.

– Mikäli Ukraina pystyy saavuttamaan etulinjassa paikallisia ilmaherruuden alueita TB2 [Bayraktar] -iskuja varten tai niin, että lennokit voivat etsiä nykyistä tehokkaammin kohteita tykistölle, kompensoisi se maajoukkojen puuttuvaa ylivoimaa, King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Lee arvioi Twitterissä.

Video of Ukrainian TB2 UCAV strikes on three Russian tanks. https://t.co/qGQIl95nUY https://t.co/q0yiOcABoW pic.twitter.com/V0iHa3uRJ4

#Ukraine: Perhaps everyone assumed that Bayraktar TB-2 UCAVs are no longer used for offensive actions- but that isn't true.

Aided by HARM strikes, they are operating intensely during the #Kherson Offensive- such as this Russian 2S3 Akatsiya 152mm SPG torn apart just yesterday. pic.twitter.com/Xw3TXAkPzq

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 1, 2022