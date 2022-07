Bayraktar kuvasi, kun Ukrainan tykistö moukaroi Käärmesaarta

Ukrainan asevoimat on julkaissut alla näkyvän videon Käärmesaarelle torstaina tehdyistä iskuista. Bayraktar-lennokin kuvaamaa materiaalia ja pätkiä ammunnoista yhdistelevällä videolla (alla) näytetään tykistön ammuksia iskeytymässä kohteisiin saarella.

Venäjän joukot vetäytyivät saarelta Ukrainan rajun tulituksen jälkeen. Venäläiset ovat tästä huolimatta väittäneet luopuneensa saaresta ”hyvän tahdon eleenä”.

– Miehittäjät eivät kestäneet tykistömme tulitusta ja ilmaiskuja ja jättivät saaren, Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zalužnyi summaa Facebookissa videon saatteeksi.

Komentaja kiittää ”Odessan puolustajia äärimmäisistä toimista strategisesti tärkeän alueen vapauttamiseksi”.

Ukrainalaisten videon perusteella iskuissa Käärmesaarelle käytettiin modernia, ukrainalaisvalmisteista 2S22 Bohdana -haupitsia. Ukrainalla on tiettävästi niitä vain yksi kappale. Forbesin mukaan ukrainalaiset olivat vähällä tuhota tykin sodan alkumetreillä, ettei se joutuisi venäläisten käsiin.

– Kumarrus myös ukrainalaisen Bohdana-haupitsin suunnittelijoille ja valmistajille. Sillä oli tärkeä rooli saaren vapauttamisesta, Valeri Zalužnyi sanoo.

Hän kiittelee myös Ukrainan ulkomaisia kumppaneita.

LUE MYÖS:

Näin hyökkääjä pakotettiin vetäytymään miehitetyltä saarelta

Venäjä väittää jättäneensä Käärmesaaren hyvän tahdon eleenä – oikeasti varuskunta tulitettiin maan tasalle

TB2 UCAV footage from the Ukrainian military showing strikes on Snake Island. Interestingly, Ukraine claims that Ukrainian 2S22 Bohdana 155 howitzers were used to target the island.https://t.co/I8UixA5wQt pic.twitter.com/qf72SvxO1t

— Rob Lee (@RALee85) June 30, 2022