Näin hyökkääjä pakotettiin vetäytymään miehitetyltä saarelta

Venäjän joukot vetäytyivät miehitetyltä Käärmesaarelta hyvin todennäköisesti siksi, että sen varuskunta jäi eristyksiin ja oli haavoittuvainen ukrainalaisten iskuille, todetaan Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksessa.

Sen mukaan venäläisten vetäytymisessä ei ollut kyse väitetystä ”hyvän tahdon eleestä”.

Venäjän puolustusministeriö kertoi torstaina venäläisjoukkojen vetäytyneen Mustanmeren luoteisosassa sijaitsevalta miehitetyltä Käärmesaarelta ”hyvän tahdon eleenä”. Puolustusministeriön mukaan näin toimittiin, ettei Kiova ”pääse spekuloimaan tulevalla ruokakriisillä”. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Puolustusministeriö kertoo, että nyt kansainvälinen yhteisö näkee, ettei Venäjä estele YK:n pyrkimystä turvata viljakuljetukset pois Ukrainasta.

Venäjän julkisuuteen tuomat perustelut kuulostavat erikoisilta.

Ukraina on tehnyt viime viikkojen aikana useita rajuja ohjus- ja lennokki-iskuja Käärmesaarelle. Ukrainalaiset ovat myös tulittaneet meritorjuntaohjuksilla venäläisaluksia, jotka yrittivät toimittaa täydennyksiä hyökkääjälle.

Ukrainalaisten iskuissa on tiettävästi tuhottu venäläistä sotakalustoa ja surmattu kymmeniä sotilaita.

Ukrainan asevoimat kertoi torstaina iskeneensä saarelle tykistöllä ja raketeilla.

(2/5) On 30 June 2022, the Russian Ministry of Defence announced that its forces had withdrawn from Snake Island in the north-west Black Sea. The island was seized by Russia on the first day of the invasion and sits along the main shipping lanes to Odesa and its adjacent ports.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 1, 2022