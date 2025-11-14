Verkkouutiset

Barometri ennakoi kasvua talouteen

  • Julkaistu 14.11.2025 | 12:39
  • Päivitetty 14.11.2025 | 12:46
  • Talous, Työllisyys
Työttömyyden arvioidaan kääntyvän laskuun ensi vuoden aikana.
Tuoreen työvoimabarometrin mukaan työllisyys ja talous ovat kääntymässä varovasti nousuun.

Barometri on KEHA-keskusten ylläpitämä ja kehittämä ennakointiväline, joka arvioi noin vuoden päähän ulottuvia työvoima- ja osaamistarpeita valtakunnallisesti ja alueittain työmarkkinoiden kohtaannon näkökulmasta. Tänä vuonna barometrissä on ennakoitu työmarkkinoiden kehitystä yleisesti alueittain ja sosiaali- ja terveysalalla, teknologiateollisuudessa ja sen palveluissa sekä liiketoiminnassa ja hallinnossa.

Työmarkkinoiden yleistilanne on barometrin mukaan maltillisesti parantumassa, vaikkakin hitaasti. Alueilla uskotaan talousnäkymien maltillisen piristymisen kääntävän työttömyyden laskuun avoimien työpaikkojen määrän lähtiessä kasvuun ensi vuoden aikana.

Jos työllisyys piristyy, se lisää mitä todennäköisimmin sekä työvoimapulaa että osaamispuutteita. Vähintään yksittäisiä työvoimapula-ammatteja löytyy tällä hetkellä monilta toimialoilta, kuten sosiaali- ja terveysalalta.

Osaamistarpeissa nousevat esille ammatillisen osaamisen ohella digiosaaminen, tekoäly, monikulttuurisuusosaaminen, asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot. Toimialaspesifeistä osaamisista korostuvat mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen sekä välineiden, laitteiden ja koneiden tuntemus ja käytön hallinta.

Alueiden ja toimialojen asiantuntija-arvioiden tuottamisessa merkittävimmän työn ovat tehneet ELY-keskukset omilla alueillaan.

