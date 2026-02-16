Barack Obama: Alue 51:ssä ei ole maanalaista laitosta

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama sanoo uskovansa Maan ulkopuolisen elämän olemassaoloon.

Hän kuitenkin vakuutti vasemmistoaktivisti Brian Taylor Cohenin podcastissa, ettei Yhdysvallat piilottele avaruusolioita ilmavoimien salaisessa tukikohdassa Nevadassa.

Edwardsin lentotukikohdan hallinnoiman Alue 51:n virallinen nimi on Homeyn lentoasema. Siellä on kokeiltu uudenlaista ilmailu- ja aseteknologiaa 1950-luvulta lähtien.

Ex-presidentiltä kysyttiin, ovatko avaruusolennot (aliens) todellisia.

– Ne ovat totta, mutta en ole nähnyt niitä. Eikä niitä pidetä, mikäs sen nimi onkaan, Alue 51:ssä. Mitään maanalaista laitosta ei ole. Paitsi jos on olemassa jättimäinen salaliitto, ja asia piilotettiin Yhdysvaltain presidentiltä, Barack Obama sanoi.

Aiheen herättämä huomio sai Barack Obaman tarkentamaan lausuntoja seuraavana päivänä julkaistussa tiedotteessa. Hän sanoi yrittäneensä pysyä mukana nopean kysymyskierroksen kepeässä tunnelmassa.

– Tilastollisesti universumi on niin valtava, että elämän todennäköisyyttä voi pitää merkittävänä. Mutta eri aurinkokuntien väliset etäisyydet ovat niin suuria, että maapallon ulkopuoliset elämänmuodot ovat tuskin vierailleet luonamme, ex-presidentti totesi.

– En nähnyt virkakauteni aikana mitään todisteita siitä, että avaruusolennot olisivat olleet meihin yhteydessä. Todellakaan, Obama jatkoi.

Telegraph-lehden mukaan Barack Obama on ensimmäinen presidentti, joka on maininnut Area 51:n eli Alue 51:n julkisesti. CIA myönsi laitoksen olemassaolon vasta vuonna 2013 tietopyynnön seurauksena.

Nykyinen presidentti Donald Trump on kertonut suhtautuvansa epäilyksellä Maan ulkopuoliseen elämään, vaikka onkin sanonut, että mikä vain on mahdollista asian suhteen.