Bahmutissa on yhä 4500 siviiliä – ”osa paikoissa, joihin ei enää pääse”

– Bahmutissa on edelleen noin 4 500 siviiliä. Mukaan lukien 48 lasta, joita ei voida evakuoida, koska he asuvat paikoissa, joihin ei enää päästä, Ukrainan Donetskin alueen sotilashallinnon tiedottaja kertoi CNN:lle.

Tetiana Ignatshenko kehotti ihmisiä evakuoimaan kaupungin vaarallisuuden vuoksi, mutta sanoi, että heillä on tarpeeksi tarvikkeita.

– Kaupungissa on ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Ihmisille tarjottiin kaikki etukäteen. Silti kaikkien on poistuttava. Tilanne on erittäin vaarallinen siviileille, Ignatshenko sanoo.

– Bahmutin suunnassa vihollinen jatkaa etenemistä. Se ei lopeta hyökkäämistä kaupunkiin, Ukrainan armeijan pääesikunta sanoi aamupäivityksessään keskiviikkona.

Ukrainan joukot sanoivat pitävänsä asemansa ja ovat torjuneet osan Venäjän etenemisestä.