Bahmutissa haavoittunut: Koko kaupunki oli tulessa

Taistelu yhdestä talosta voi kestää muutamia päiviä. Ukrainalaiset vapauttavat Bahmutin kaupunkia asunto kerrallaan, kertoo muukalaislegioonassa taisteleva 49-vuotias virolainen vapaaehtoinen sotilas Postimees -lehdelle. Rintamalla hänet tunnetaan nimellä Engine.

Hän haavoittui olkapäähän 6. huhtikuuta. Kiovassa sairaalahoidossa oleva sotilas kertoo rajuista taisteluista.

Maaliskuun alussa Engine lähetettiin yksikkönsä kanssa Bahmutin alueelle, jossa on käyty sodan raskaimpia taisteluja kymmenen kuukauden ajan. Mies oli osa hyökkäysjoukkoa, jonka tehtävänä oli valloittaa venäläisten asemia ja käydä kaupunkitaistelua.

– Koko kaupunki oli tulessa, rauniota kaikkialla, hän kuvailee näkemäänsä.

Haavoittuminen tapahtui Hromovon kylässä Bahmutin lähellä.

– Olimme juuri puhdistamassa juoksuhautaa. Työskentelemme yleensä kolmessa ryhmässä. Kaksi hyökkää ja kolmas on heidän lähipuolustus. Sinä päivänä olin lähipuolustuksessa, hän kertoo.

Radiopuhelimessa kerrottiin hyökkäävien taistelutoverien haavoittumisesta. Virolainen sotilas lähti evakuoimaan heitä.

– Se juoksuhauta oli puoli kilometriä pitkä, puoli metriä täynnä vettä. Täynnä venäläisiä ruumiita, hän kuvaa olosuhteita.

Haavoittunut mies saatiin paareilla turvaan juoksuhaudasta. Sitten iski Rapier-panssarintorjuntatykki, joka ampuu 100 mm:n ammuksia.

– Se lensi päämme yli ja räjähti heti vieressämme. Olin paarien oikealla puolella. Me, jotka olimme paarien samalla puolella, saimme suhteellisen kevyet haavat, mutta toisella puolella oli kaksi kuollutta ja yksi vakavasti haavoittunut. Yhdellä laukauksella, Engine kertoo.

Osuman jälkeen venäläiset tarkka-ampujat alkoivat ampua maassa makaavia järkyttyneitä ja haavoittuneita sotilaita. Räjähdyksestä eloon jääneet pääsivät kuitenkin suojaan.

Virolaisen sotilaan hengen pelasti kypärä, johon osui iso sirpale.

– Olin erittäin onnekas, hän toteaa.

Engine sai kuitenkin osuman olkapäähän, mutta pehmytkudoksiin osunut sirpale ei aiheuttanut vakavaa hengenvaaraa.

Hän kertoo jo tottuneensa pieniin osumiin.

– Minulla on ollut useita pieniä, muutaman millimetrin kokoisia sirpalehaavoja. Esimerkiksi käsissä, hän kertoo.

– Mutta nämä ovat sellaisia ​​haavoja, ettei niistä kannata edes kertoa lääkärille.

Engine on palvellut 15 vuotta ammattisotilaana Ruotsin armeijassa. Hän on osallistunut myös operaatioihin Afganistanissa ja Kosovossa. Raju kaupunkitaistelu on ollut kuitenkin uusi kokemus miehelle.