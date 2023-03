Bahmutia puolustava komentaja: En pelkää kuolemaa

Ukrainan Bahmutissa taisteleva kompanian komentaja Anton kertoo virolaiselle Eesti Ekspress -lehdelle, että kaupunki on lähes kokonaan tuhoutunut.

– Kaupungissa ei ole yhtäkään ehjää taloa, monet ajoneuvot ovat tuhoutuneet. Kaduilla ei ole ruumiita, mutta näky on silti kauhea, hän kertoo.

– Siviileille se on helvetti maan päällä, minulle sotaa.

Hänellä on meneillään kolmas vuoro Bahmutissa. Aluepuolustuksessa yksi vuoro kestää noin 1,5-3 kuukautta. Kierron välissä sotilaat lepäävät ja osallistuvat harjoituksiin.

Komppanian komentajan mukaan Bahmutin puolustamiseen on kaksi hyvää syytä.

– Strategia on tämä: venäläisten tappiot ovat täällä suuria. Kun siirrymme kymmenen metriä taaksepäin, meillä on silloin kolme haavoittunutta, jotka palaavat tänne kahden tai kolmen viikon kuluttua. Samaan aikaan venäläiset menettävät 50 miestä. Tämä on syy, miksi olemme jääneet tänne, hän kertoo.

Toinen syy hänen mukaansa on se, että venäläisille ei haluta antaa propagandavoittoa.

– Jos he vievät Bahmutin, voitteko kuvitella, mitä Venäjän televisiossa tapahtuu?

Komentaja kertoo, että venäläisten puhti on loppumassa.

– Kun olin täällä ensimmäistä kertaa kesällä, tätä pommitettiin 24/7, hän muistelee.

Nyt taistelut eivät hänen mukaansa ole enää niin vaativia.

– Näemme, että Venäjän armeija heikkenee, ja siksi meidän on pysyttävä täällä.

Sotilas kertoo, että rintamalla väsymys ja tunteet on laitettava taka-alalle.

– En lepää. Jos työskentelet kuin kone joka päivä, voitto tulee pian, hän kertoo toistelevansa itselleen.

– Jos yrität levätä, tulee takaiskuja. Se on vaikeaa, mutta sinun on vain jatkettava työtäsi.

Haastattelussa komentajalta kysytään, pelkääkö hän kuolemaa?

– En pelkää nyt, hän vastaa.

Ukrainan vuonna 1991 julistettu itsenäisyys antaa hänen mukaansa voimaa.

– Se antaa minulle toivoa voitosta ja voimaa taistella saadakseni vapauteni takaisin.