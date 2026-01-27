Verkkouutiset

Paperiliiton logo Helsingissä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Ay-johtaja haukkuu perussuomalaisia – Jani Mäkelä: Roskaa

Paperiliiton Petri Vanhalan mukaan PS on rakentanut ay-liikkeestä vihollisen.
Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala arvostelee perussuomalaisia. Vanhala toteaa X:ssä, että ”populismi edellyttää selkeän viholliskuvan”.

– Riikka Purran perussuomalaiset teki sellaisen ammattiyhdistysliikkeestä. Tämä on hyvä muistaa vaaleissa, hän jatkaa.

PS:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä vastaa Vanhalalle jyrkästi. Hän toteaa puheiden olevan ”roskaa”.

– Te itse kuvittelitte voivanne tuhota Perussuomalaiset niin että demulit pääsevät takaisin valtaan. Mahtaa ottaa päähän kun ei onnistunut?, Mäkelä toteaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahtikaan niele Vanhalan puheita.

– Nyt olisi Petri hyvä muistella, miten te liittopomot olette puhuneet vuosikymmenet yrittäjistä, yrityksistä, esimiehistä, hyvätuloisista, osinkojen saajista ja oikeastaan kaikista, jotka eivät tue ammattiyhdistysliikkeen inhaa ja epädemokraattista korporaatiovaltaa, Sammallahti sanoo.

Paperiliiton Petri Vanhala ei ole jakanut sanojensa saatteeksi tarkempaa viittausta. Sama lause löytyy kuitenkin Demokraatin jutusta, jossa kerrotaan tutkija Jon Järviniemeen viitaten perussuomalaisten kehystäneen ”ay pamput kansanvihollisiksi”.

