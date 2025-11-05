Verkkouutiset

Angara A5 -raketti laukaistiin koelennolle Vostotšnyin kosmodromilta keväällä 2024. Kuvakaappaus videolta / YouTube

Avaruuskeskukselta katkaistiin sähköt Venäjällä

  • Julkaistu 05.11.2025 | 15:58
  • Päivitetty 05.11.2025 | 16:17
  • Venäjä
Keskusta ollaan parhaillaan laajentamassa, mutta laskut ovat jääneet maksamatta.
Venäjän Kaukoidässä sijaitsevalta avaruuskeskukselta Vostotšnyin kosmodromilta on katkaistu sähköt maksamattomien laskujen vuoksi, kertoo The Moscow Times.

Energiayhtiö Far Eastern Energy Company (FEEC) on rajoittanut sähkön toimittamista avaruuskeskuksen toisen vaiheen rakennustyömaalle, sillä projektin pääurakoitsijalla PSO Kazan LLC:llä on yli 51 miljoonaa ruplaa sähkölaskuja hoitamatta. Ilman sähköä jäivät kohteet Angara-kantoraketin laukaisukeskuksessa, jotka kuluttavat energiaa neljän miljoonan ruplan edestä kuukaudessa.

Energiantoimittaja korostaa, että se on toistuvasti ottanut yhteyttä yrityksen johtoon ja vaatinut koko velan maksamista, mutta rakentajat eivät ole reagoineet näihin vaatimuksiin. Jos velkaa ei makseta kokonaan, rajoittavia toimenpiteitä aiotaan tiukentaa.

Valtiollisen Vostotšnyin laitoksen pääjohtajan Nikolai Novikovin mukaan kosmodromi toimii normaalisti ja sähkökatkos ”ei koske strategisesti tärkeitä alueita eikä vaikuta millään tavalla Angara-raketin laukaisukompleksin rakentamiseen”. Hänen mukaansa PSO Kazan on kertonut, että velat maksetaan marraskuun loppuun mennessä.

Energiayhtiön mukaan rakennusyhtiö on antanut lupauksia laskujensa maksusta jo aiemminkin, mutta mitään ei ole tapahtunut.

