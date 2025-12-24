Autopommi Moskovassa: Ainakin kaksi kuollut

Venäjän pääkaupungissa Moskovassa on jouluaaton vastaisena yönä räjähtänyt autopommi. Lähteiden mukaan ainakin kaksi olisi kuollut ja kaksi haavoittunut iskussa. Tapauksesta tekee erikoisen se, että samassa paikassa räjähti autopommi viimeksi vain kaksi päivää sitten maanantaina.
Viimeisimmässä räjähdyksessä henkensä ovat tiettävästi menettäneet ainakin kaksi venäläistä poliisia. Lisäksi kaksi sivullista haavoittuivat. Ukrainalaisen sotabloggari MilitaryNewsUA kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tuntematon henkilön heitti ikkunasta räjähdepaketin poliisiautoa kohti.
Sosiaalisessa mediassa kiertävissä videoissa näkyy osittain tuhoutunut auto keskellä moskovalaista katua. Räjähdyksessä irronneita autonpalasia on sinkoutunut pitkin katua.
Samalla paikalla maanantaina tapahtuneessa iskussa puolestaan kuoli Venäjän armeijan pääesikunnan koulutusosaston päällikkö, kenraaliluutnantti Fanil Sarvarov. Tässä vaiheessa ei ole tiedossa, mikäli iskut liittyvät toisiinsa.
❗️A car carrying police officers was blown up in 🇷🇺Moscow: an unknown person threw an explosive package through their window,
As a result, two police officers were killed and two others were injured. It is stated that the Russian general Sarvarov was blown up on the same street… pic.twitter.com/iy0abYK7O5
— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 24, 2025