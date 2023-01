Autoilijoille varoitus: Näissä paikoissa liikkuu paikalta pakenevia kolhijoita

Onnettomuustietoinstituutin liikennevahinkotilaston mukaan liikennevahinkojen määrä nousi viime vuonna. Eniten vahinkoja tapahtuu pysäköintialueilla.

Pohjola Vakuutuksen tietojen mukaan melkein 60 prosenttia kaikista pysäköintipaikoilla ja parkkihalleissa sattuvista vahingoista on sellaisia, että ajoneuvo on ollut parkissa ja tuntemattomaksi jäänyt henkilö kolaroi sitä tai kuljettaja itse kolaroi omaa ajoneuvoaan.

– Osuus on harmillisen suuri. Erityisen kurja tilanne on silloin, kun auton kolhija on vain poistunut paikalta. Näihin tilanteisiin voi tietysti varautua pysäköintiturvalla, joka on vapaaehtoinen lisä auton kaskovakuutukseen, ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljander sanoo tiedotteessa.

Parkkipaikkavahinkoja sattuu Pohjola Vakuutuksen datan mukaan eniten ruokakauppojen parkkipaikoilla, kauppakeskusten parkkihalleissa ja taloyhtiöiden yhteisillä parkkialueilla.

Useimmiten ihmiset törmäävät parkkipaikan kaiteeseen, pylvääseen tai sähkötolppaan, mutta talvella datassa näkyvät myös lumipenkat ja lumen peittämät kivet. 43 prosentissa parkkipaikkavahingoista kolari tapahtuu kolmannen osapuolen kanssa.

– Klassinen tilanne on se, että toinen peruuttaa ruudusta ja toinen ajoneuvo törmää peruuttavaan ajoneuvoon. Toistaiseksi kuljettajaa avustava teknologia, kuten peruutustutkat, ei vielä näy vahinkojen vähenemisenä tilastoissa. Välillä sen vaikutus tuntuu olevan päinvastainen, Hiljander sanoo.

Korjaus voi maksaa tuhansia euroja

Usein parkkipaikoilla tapahtuvissa kolareissa korjauskustannukset jäävät huomattavasti maltillisemmaksi verrattuna tavanomaisiin törmäysvahinkoihin. Aina näin ei kuitenkaan ole.

– Jos esimerkiksi auton sivupeili ja kylki osuu parkkihallin tolppaan, niiden korjaaminen voi maksaa autosta riippuen helposti parikin tuhatta euroa. Pieneltä vaikuttavan törmäyksen kustannukset saattavat yllättää autoilijan, jos vaikka kallista tekniikkaa menee rikki, Hiljander sanoo.

Pohjola Vakuutuksen tietojen mukaan parkkialueilla sattuneiden pysäköintivahinkojen ja alhaisissa nopeuksissa sattuneiden törmäysvahinkojen keskimääräinen korjauskustannus on noin 1 600 euroa.