Autoilija kääntyi väärään suuntaan – 12 päiväsakkoa ja kolari lähellä

Vasten pakollista ajosuuntaa kääntyminen toi autoilijalle 12 päiväsakon rangaistuksen. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa. Videolla on nähtävillä, kuinka vasemmalle kääntynyt autoilija on lähellä aiheuttaa yhteentörmäyksen muiden kanssa.

– Viereinen ajoneuvo esti jarruttamalla onnettomuuden, Pasterstein kirjoittaa.