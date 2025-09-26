Verkkouutiset

Kumpi on väistämisvelvollinen kuvan tilanteessa? Kuvakaappaus videolta. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Autoilija ei väistänyt pyöräilijää, 14 päiväsakkoa

  • Julkaistu 26.09.2025 | 15:11
  • Päivitetty 26.09.2025 | 15:13
  • Liikenne, Poliisi
Väistämissäännöt aiheuttivat epäselvyyksiä.
Henkilöauton kuljettaja sai 14 päiväsakon rangaistuksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Syynä oli se, että kuljettaja ei kääntyessään väistänyt risteävää tietä ylittävää pyöräilijää. Väistämissääntöjen mukaan autoilija olisi ollut tilanteessa väistämisvelvollinen, sillä pyöräilijä oli menossa pyörätien jatkeelle. Jos kyseessä olisi ollut tavallinen suojatie, pyöräilijä olisi ollut väistämisvelvollinen.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

– Kääntyi eikä antanut pyöräilijälle vapaata pääsyä pyörätien jatkeelle, Pasterstein selostaa tapahtumia.

Väistämissäännöt aiheuttavat usein epäselvyyksiä sekä autoilijoille että pyöräilijöille. Verkkouutiset on kertonut väistämissäännöistä aiemmin tässä jutussa.

