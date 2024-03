Autoala tunnustaa tarpeen parantaa käytetyn auton kauppaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkisti maaliskuun alussa tutkimuksen, jossa käsiteltiin yli tuhatta kuluttajaneuvonnan tapausta käytettyjen autojen kaupasta Suomessa. Tutkimuksen mukaan yhteydenottojen syy on usein se, että autojen todellinen kunto ei vastaa myyjien ostajille antamia tietoja.

Autoalan Keskusliiton mukaan Suomessa tehdään vuosittain 592 000 käytetyn auton kauppaa, joista noin puolet tehdään autoliikkeessä.

– Auto on hankintana kuluttajalle iso investointi ja autokauppojen vuotuinen määrä vielä korostaa asian vaikuttavuutta. Yksikin yhteydenotto kuluttajaneuvontaan on tarpeeton, mikäli se johtuu siitä, että myyjä on tietoisesti jättänyt antamatta ostajalle tämän ostopäätöksen kannalta keskeistä informaatiota, Autoala toteaa tiedotteessaan.

Myyjän velvollisuus on kertoa myymästään tuotteesta kaikki tiedossaan olevat seikat, jotka voivat vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Kuluttajaneuvontaan asiasta yhteyttä ottaneiden kuluttajien suuri määrä kertoo, että autoalalla on asiassa parannettavaa, Autoalan Keskusliitto toteaa.

Keskusliitto kertoo kouluttaneensa jäsenyrityksiään kuluttajansuojalainsäädännön velvoitteista säännöllisesti ja ”tätä tehostetaan entisestään”.

Keskusliitto kuitenkin huomauttaa, että oikeiden tietojen antamisen haasteena monesti on, ettei myyjällä ole tuotteesta myyntihetkellä niitä tietoja, joiden jälkeenpäin arvioiden voidaan olettaa vaikuttaneen ostopäätökseen.

– Auto on tyypillisesti vain hetken aikaa myyjän omistuksessa, kun se on ostettu vaihtoautona edelliseltä omistajalta. Käytettynä myyty auto on aina ollut jonkun toisen omistuksessa ja edellinen omistaja on aina parhaiten perillä auton kunnosta.

Keskusliiton mukaan valitettavasti kaikissa tapauksissa edellinen omistaja ei ole huomannut mahdollista puutteellisuutta ajoneuvon kunnossa tai sitä ei ole tuotu autoliikkeelle tiedoksi.

– Autoliikkeet tekevät parhaansa ajoneuvon kunnon selvittämiseksi sinä rajallisena aikana, kun auto on autoliikkeen omistuksessa. Kaikkia vikoja ei kuitenkaan ole mahdollista havaita autoliikkeessä vaan monesti viat ilmenevät ajan kuluessa autoa käytettäessä.

Autoalan Keskusliitto sanoo tiedotteessa kannustaa avoimeen kaupankäyntikulttuuriin, jossa ajoneuvon myyjä, oli se sitten autoliike tai kuluttaja, avoimesti kertoo kaikki tiedossaan olevat, kaupan tekemiseen vaikuttavat seikat.

– Tätä tukeakseen olemme kehittäneet vaihtoauton ostotarkastuslomakkeen, jolla auton myyjä myydessään autoa autoliikkeelle voi avoimesti kertoa kaikki tiedossaan olevat, kauppaan vaikuttavat seikat. Vastaavasti autoliike voi samalla lomakkeella kertoa potentiaaliselle auton ostajalle vastaavat asiat sekä mahdolliset omat havaintonsa ajoneuvon kunnosta.

– Toimimalla avoimesti voidaan välttää tarpeettomat erimielisyydet ajoneuvon kunnosta sekä luoda luottamusta autokauppaan. Se on sekä kuluttajien että myös autoliikkeiden etu, Autoalan Keskusliitto toteaa.