Aurinkopaneelien kysynnän lasku painoi hintoja

Aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat nyt matalalla, eikä hinnoissa ole näkyvissä suurta muutosta tänä vuonna. Omakotitaloihin myytävien järjestelmien hinnat ovat jopa laskeneet.

Sekä omakotitaloissa että taloyhtiöissä kysyntää on kyselyn perusteella hidastanut yleinen korkotaso sekä alhainen pörssisähkön hinta.

Aurinkosähköjärjestelmiä toimittaville yrityksille toteutettiin vuoden alussa kysely aurinkosähkön markkinatilanteesta ja hintatasosta. Kyselyn perusteella pientaloihin myytävien järjestelmien kysyntä on viime vuonna ollut alhaista.

Yleisimmäksi syyksi yritykset arvelivat viime kesän alhaista pörssisähkön hintaa, joka hillitsi pientalojen investointihaluja. Tänä vuonna kysyntään ei ole näköpiirissä parannusta, vaan sen arvioidaan pysyvän melko samantapaisena.

– Aurinkosähköjärjestelmissä on nyt ostajan markkinat. Järjestelmien hinnat ovat alhaiset ja toimitusajat lyhyitä. Vaikka sähkön hinta on energiakriisivuosista alentunut, hankinta voi olla kannattava etenkin kohteissa, joissa hyväkuntoisella katolla on varjostamaton paikka paneeleille ja tuotetun sähkön saa käytettyä pääosin itse. Itse käytetystä aurinkosähköstä saa hyödyn energiamaksun lisäksi myös sähkön siirtomaksun ja verojen osalta, kommentoi tiedotteessa asiantuntija Teemu Kettunen Motivasta.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva kysyi tammikuussa alan toimijoilta aurinkosähköjärjestelmätoimitusten kustannustasosta ja -kehityksestä sekä asennusajoista. Kysely toteutettiin nyt toista kertaa, ja siihen vastasi tänä vuonna 28 yritystä.

Vastaajat arvioivat alhaiseen markkinatilanteeseen vaikuttavan myös yleisesti heikomman taloustilanteen. Aurinkosähköjärjestelmät ovat sopivassa kohteessa taloudellisesti kannattavia investointeja: omakotitaloissa ne maksavat itsensä takaisin useimmiten kaksi kertaa käyttöikänsä aikana, jos ne saadaan mitoitettua ensisijaisesti omaan käyttöön.

Kyselyssä kartoitettiin myös taloyhtiöiden aurinkosähköjärjestelmien markkinatilannetta. Vastausten perusteella näyttää, että taloyhtiöissä ei vielä ole tunnistettu energiayhteisöjen ja hyvityslaskennan taloudellisia hyötyjä taloyhtiöille ja asukkaille.

Vuodesta 2023 lähtien kaikkien taloyhtiöiden on ollut mahdollista hyvityslaskennan kautta hyödyntää aurinkosähköä taloyhtiön sähkönkulutuksen lisäksi laskennallisesti myös asuntojen sähkönkulutukseen. Tällöin aurinkosähkö pienentää hoitovastikkeen lisäksi myös asukkaiden omia sähkölaskuja.

– Näyttää siltä, että energiayhteisön hyötyjä ei ole tunnistettu, vaan suurin osa taloyhtiöiden aurinkosähköjärjestelmistä on yhtä mitoitettu vain kiinteistösähkön käyttöön. Perustamalla energiayhteisön taloyhtiö voisi hyödyntää hyvityslaskentaa ja investoida isompaan aurinkosähköjärjestelmään, mikä parantaa hankinnan kannattavuutta, Teemu Kettunen kertoo.

Taloyhtiöissä päätöksentekoprosessit ovat pitkiä, ja kyselyn perusteella markkinoissa taloyhtiöille ei ole odotettavissa suurta muutosta. Iso osa taloyhtiöiden aurinkosähköjärjestelmistä hankitaan energiaremonttien yhteydessä.

– On mahdollista, että korkotason aleneminen lisää taloyhtiöiden korjaushankkeisiin liitettyjä energiaremontteja, mikä voisi lisätä myös aurinkosähköinvestointeja. Energiaremontti voi myös parantaa taloyhtiön lainaehtoja korjaushankkeessa. Korjaushankkeissa on nähtävissä tiettyä patoumaa, kun niitä on viime vuosina lykätty, joten sitä kautta kasvua voi olla näkyvissä, arvioi Kettunen.

Oman alueensa aurinkosähköjärjestelmien toimittajia voi luotettavasti tutkia ja kilpailuttaa Motivan ylläpitämän Aurinkosähköä kotiin -sivuston kautta. Sivuston tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoa aurinkosähköstä ja sen soveltuvuudesta kotitalouksille ja taloyhtiöille sekä tarjota tietoa aurinkosähkön hankinnasta ja palveluntarjoajista.

Poimintoja kyselystä aurinkosähköjärjestelmien toimittajille:

Omakotitaloihin soveltuvissa järjestelmissä (7 kWp) on näkyvissä pientä laskua hinnassa viime vuoteen verrattuna.

Keskimääräinen hinta järjestelmälle (7 kWp) vuonna 2025 oli 7400 euroa (2024: 7700 €. Mediaanihinta järjestelmälle 2025 oli 7000 euroa (2024: 7600 €).

Mediaanihinnan laskusta voi päätellä, että alemman hintaluokkien järjestelmien tarjonta on kasvanut.