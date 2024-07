Aura Salla uudesta EU-säädöksestä: Huonosti kirjoitettu, mutta nyt katseet toteutukseen

Europarlamentaarikko Aura Salla (kok.) toteaa, että EU:n pitäisi oppia mahdollistamaan innovaatioita sen sijaan, että se tukahduttaa niitä.

Viestipalvelu X:ssä Salla viittaa EU:ssa voimaan tulleeseen tekoälyasetukseen, jonka muotoilua on arvosteltu.

– Huolimatta siitä, että tarkoitus on hyvä, tekoälysäädöksen ongelmana on, että se on huonosti kirjoitettu ja muotoiltu. Sääntöjen noudattamisen kustannusten ei pitäisi iskeä yrityksiin, jotka ovat skaalaamassa toimintaansa, sanoo Aura, joka on jakanut Financial Times -lehden artikkelin aiheesta.

FT:n haastattelema, tanskalaista terveysalan start-upia luotsaava Andreas Cleve arvioi, että uusien sääntöjen noudattaminen tuo kuin lisäveron yritykselle, jonka liiketoiminta muutenkin on vielä pientä. Lisäksi aikaa pitää käyttää pykälien ymmärtämiseen.

EU-virkakunta on myöntänyt, että 50-henkisessä yrityksessä tekoälyasetuksen noudattaminen voi maksaa kuusinumeroisen summan.

– Tekoälylaki on hyvä idea, mutta pelkään, että se tekee syväteknologian alan yrittäjille erittäin vaikeaksi menestyä Euroopassa, Cleve sanoo.

EU otti tekoälysääntelyä käyttöön ensimmäisenä maailmassa ja toimeenpano alkaa elokuussa kahden vuoden siirtymäajalla. Tavoitteena on olla globaali turvallisen tekoälyn keskus, jossa tekoäly on käytössä eettisesti.

Kriitikoiden mukaan lailla suitsitaan uusia keksintöjä jo ennen kuin niitä on ehditty tehdäkään.

Sääntely haluttiin viedä läpi ja aikapaineessa siihen jäi kompromissina tehtyjä epämääräisiä muotoiluja, jotka FT:n mukaan vaikeuttavat tulkintaa.

Pelkona on, että Yhdysvallat ja Kiina menevät teknologisessa kehityksessä menojaan ja Eurooppa jää entisestään jälkeen.

– Me palkkaamme lakimiehiä, kun muu maailma palkkaa koodareita, kiteyttää 45000 eurooppalaista it-alan yritystä edustavan DigitalEuropen johtaja Cecilia Bonefeld-Dahl lehdelle.

Indeed, the problem with the AI Act is, no matter how well intended, it’s poorly written and formed. Now all eyes on implementation. The costs of compliance should not hit scaling companies. The EU needs to learn to enable innovation, not stifle. https://t.co/YqXdqZzaLd

