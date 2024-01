Aura Salla: Tiktokin kieltämisestä pitää puhua EU:ssa

Kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla kannattaa kiinalaisen Tiktok-videosovelluksen kieltämistä EU:ssa. Salla katsoo sovelluksen muodostavan uhan eurooppalaiselle turvallisuudelle. Kiinalaisten yritysten keräämät henkilötiedot voivat päätyä Kiinan valtiolle, hän varoittaa.

Salla on eduskunnan EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan jäsen.

– Kiinassa laki on selkeä. Yritykset joutuvat tarvittaessa luovuttamaan datansa valtiolle. Eli toisin sanoen, kun presidenttiehdokas tai lapsesi lataa videoita TikTokkiin, voivat ne päätyä Kiinan kommunistisen puolueen propagandan välittämiseen tähtäävän teknologian kehitystyöhön, Salla sanoo tiedotteessaan.

Sallan mukaan suhtautuminen yhdysvaltalaisyritysten henkilötietojen keräämiseen on kriittisempää kuin suhtautuminen Tiktokin kaltaisiin kiinalaisyrityksiin.

– Erikoista asiassa on, että huoli tärkeimmän liittolaisemme datan keräämisestä on ollut suurempi kuin kiinalaisten. Jopa presidentinvaalin ehdokkaat Suomessa käyttävät kiinalaista sosiaalisen median palvelua avoimesti, Salla ihmettelee.

Tiktokista on käyty viime aikoina laajaa julkista keskustelua. Osa asiantuntijoista pitää sitä Kiinan ”aivosodan” välineenä länsimaita vastaan. Kiinan tavoitteena nähdään olevan länsimaisten yhteiskuntien heikentäminen ja erityisesti nuoriin vaikuttaminen oppimiskykyä heikentämällä ja hengenvaarallisia haasteita levittämällä.

– Uskon vahvasti markkinatalouteen ja mahdollisimman vapaa markkina on tie eurooppalaisen talouskasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiselle. Järkevä ja vahva turvallisuuspolitiikan linja on kuitenkin ainoa tapa taata turvallinen yhteiskunta. Siksi Euroopan unionin on mietittävä tarkasti antaako se Kiinan kerätä vapaasti dataa Euroopassa ja käyttää sitä omien tarkoitusperiensä vahvistamiseen, Salla päättää.