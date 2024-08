Aura Salla HS:lle: Israelille pitäisi asettaa pakotteita

Israelille tulisi asettaa vaikuttavia kauppa­pakotteita, vaatii kokoomuksen europarlamentaarikko Aura Salla. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Sallan mielestä myös Suomen ja Israelin välinen asekauppa tulisi lopettaa. Sen sijaan tulisi keskittyä vahvistamaan EU:n omaa aseteollisuutta.

– Olemme todella kaksinais­moralistisia siinä, että ostamme aseita sotaa käyvästä maasta, joka tekee kansan­murhaa, Salla sanoo.

Viestipalvelu X:ään lähettämässään viestissä Salla muistuttaa palestiinalaisten joutuneen elämään Israelin miehitysvallan alla jo vuosikymmeniä ilman tilaisuutta rakentaa toimivaa yhteiskuntaa. Hän toivookin kansainväliseltä yhteisöltä Israelin vastaisia kauppapakotteita.

Pakotteet tulisi Sallan mukaan asettaa EU-tasolla, ja niihin pitäisi pyrkiä saamaan mukaan myös Yhdysvallat. Hän ei kuitenkaan usko, että Yhdysvallat osallistuisi tällaisiin pakotteisiin.

– Pitää laittaa kova kovaa vastaan, Salla linjaa.

Europarlamentaarikko kertoo tuomitsevansa Gazaa hallitsevan terrorijärjestö Hamasin teot. Hänen mukaansa Suomi ei kuitenkaan voi katsoa vierestä, kun Israel pommittaa Gazaa ja verhoaa sen taisteluksi Hamasia vastaan.

Israel onkin Sallan mukaan syyllistynyt Gazassa kansanmurhaan.

– Siellä kuolee viattomia siviilejä, silmittömiä määriä naisia ja lapsia, Salla muistuttaa.

Salla toivoo myös, että Suomi toimisi vahvemmin Palestiinan puolesta. Yksi tällainen tapa olisi tunnustaa Palestiinan valtio. YK:n 193 jäsenmaasta Palestiinan on tunnustanut hieman yli kolme neljäsosaa, yhteensä 145 valtiota.

Suomen lähimaista Palestiinan ovat tunnustaneet Venäjä, Ruotsi ja Norja. Sen sijaan Baltian maat, Tanska ja Saksa eivät ole tunnustaneet Palestiinaa itsenäiseksi.

– Suomen olisi pitänyt tunnustaa Palestiinan valtio jo kauan sitten, Salla toteaa.

For decades Palestinians have struggled to live under Israeli occupation and coercive practices without a chance to build a society. The situation in #Gaza is unbearable. International community needs to act now placing impactful sanctions against Israel! https://t.co/pOyXWpdKPO

