Atte Kaleva arvioi Lähi-idän tilannetta: Iranin ydinaseprojekti pitää pysäyttää

Lännen on nyt huolehdittava siitä, että Iranin islamistisen hallinnon ydinaseprojekti pysäytetään, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja, sotatieteiden maisteri Atte Kaleva X-alustalla liittyen Iranin ohjushyökkäykseen Israeliin, johon Israelin ennakoidaan vastaavan.

– Iranin islamilaiselle ’tasavallalle’ ei saa antaa ydinasetta, Kaleva korostaa.

Kalevan mukaan Lähi-idän tilanteeseen ei saada kestävää ratkaisua ennen kuin Iranin islamistisen regiimin valta vaihtuu.

– Samalla romahtaa ns. ’shiia-akseli’ (Iran-Syyria-Hizbollah) ja muut Iranin tukemat islamistiset ja terroristiset toimijat, muun muassa Hamas, arvioi Kaleva.

The Wall Street Journal kertoo, että Iranin ydinohjelma on kehittynyt, mutta varsinaista ydinasetta sillä ei ole. WSJ:n mukaan on vaikea arvioida, millä aikataululla Iran voisi saada ydinaseensa valmiiksi, mutta ydinpolttoainetta sillä on asiantuntijoiden mukaan noin kolmeen pommiin.

The Times of Israel kertoi viime viikolla, että osana ilmavoimien harjoituksiaan ennakoidun Iranin hyökkäyksen alla Israel simuloi myös iskua Iranin ydinlaitoksiin.