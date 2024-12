Asuntomurtoja tehnyt liiga kiinni, karkuun juosseet paikannettiin dronella

Itä-Uudenmaan poliisissa on tutkittavana asuntomurtosarja, jossa useisiin, eri puolilla poliisilaitoksen aluetta sijaitseviin omakoti- ja rivitaloasuntoihin on murtauduttu.

Teot ovat tapahtuneet marras-joulukuun aikana muu muassa Tuusulassa, Porvoossa ja Järvenpäässä sekä osin Länsi-Uudellamaalla.

– Nyt tukinnassa olevia asuntomurtoja on noin kymmenkunta ja tekotapa niissä on hyvin samankaltainen. Asuntoihin on murtauduttu aina takapihan ovi tai ikkuna kivellä rikkomalla ja teot on useimmiten tehty päiväsaikaan. Joissain tapauksissa asuntoihin on murtauduttu jopa sillä aikaa, kun asukkaat ovat olleet esimerkiksi kauppareissulla ja poissa kotoaan vain tunnin verran, kertoo tiedotteessa tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Rauno Jämsä.

Poliisi pääsi epäiltyjen tekijöiden jäljille omien tutkimusmenetelmiensä avulla. Tutkimuksissa selvisi, että teoista on syytä epäillä ulkomaalaisia Suomeen saapuneita ammattirikollisia.

– Saimme myöhemmin haltuumme valvontakameran tallenteita. Niistä epäiltyjä ei vielä tunnistettu, mutta hieman myöhemmin meille selvisi ajoneuvo, mitä epäillyt olivat Suomessa käyttäneet. Auto määrättiin pysäytettäväksi heti, kun se havaitaan liikenteessä, Jämsä jatkaa.

Poliisipartio havaitsi epäiltyjen käyttämän auton liikenteessä 12. joulukuuta Nurmijärvellä ja se päätettiin pysäyttää.

Partion havaittuaan kohdeauto pysähtyi ja sieltä lähti juosten maastoon karkuun kaksi henkilöä. Auton kuljettaja ei tilanteessa ehtinyt poistua autosta, vaan hänet otettiin kiinni kuljettajan paikalta.

Maastoon karkuun ja piiloon juosseet henkilöt saatiin paikannettua poliisin käyttämän dronen avulla. Paikantamisen jälkeen epäillyt otettiin kiinni. Kyseisiin tekoihin epäilty neljäs henkilö käytiin ottamassa kiinni tämän jälkeen samaan aikaan selvinneestä epäiltyjen käyttämästä majapaikasta.

Kiinniottojen yhteydessä poliisi löysi ja takavarikoi epäiltyjen hallusta ja heidän käyttämästään ajoneuvosta kultakoruja ja sormuksia, joiden epäillään olevan peräisin tutkittavan olevista asuntomurroista.

– Pian tämän jälkeen poliisille tehtiin taas uusi rikosilmoitus asuntomurrosta, joka oli tapahtunut vain noin tuntia ennen epäiltyjen kiinniottoja juuri Nurmijärvellä. Osa näistä epäiltyjen hallusta takavarikoiduista kultakoruista ja sormuksista osoittautui anastetuksi tästä kohteesta, sanoo Jämsä.

Poliisi aikoo esittää epäiltyjä vangittaviksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa maanantaina 16.12. Tukintanimikkeinä näissä tapauksissa ovat törkeät varkaudet ja törkeät varkauden yritykset.

Tapausten esitukinta poliisissa on kesken ja tässä vaiheessa poliisilla ei ole asiasta muuta tiedotettavaa.