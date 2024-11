Asuntomarkkinat virkistyvät: Katso, missä on varsinainen yksiöbuumi

Asuntomarkkinoiden tilanne on kohentunut viime kuukausina ja markkinat ovat vilkastumassa. Kiinteistönvälitysalan keskusliiton tilastojen mukaan lokakuussa tehtiin jo yli 5 000 käytetyn asunnon kauppaa. Kerta on ensimmäinen vuoden 2022 syyskuun jälkeen, kun tämä rajapyykki on ylitetty.

Vaikka kauppamäärät ovat kasvaneet useiden kuukausien ajan, myyntiajat ovat alkaneet lyhentyä vasta hiljattain. Tavallisesti myyntiajat ovat lyhempiä pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa, mutta nyt ero on alkanut kaventua.

Vuoden 2020 alussa vanhojen kerrostaloasuntojen myyntiajat olivat pääkaupunkiseudulla keskimäärin 41 päivää lyhyemmät kuin muualla Suomessa, mutta vuoden 2024 lokakuussa ero oli enää 19 päivää.

Huoneistokeskus kertoo tiedotteessaan, että kolmannella vuosineljänneksellä vanhojen asuntojen myynti-ilmoitusten määrä oli 26 prosenttia korkeampi kuin samaan aikaan vuosi sitten. Lyhyemmät myyntiajat viestivät ostajien luottamuksen ja kysynnän elpymisestä.

Vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat kumulatiivisesti tarkasteltuna kasvaneet kaikkialla paitsi Vantaalla. Kasvua on tapahtunut niin yksiöissä, rivitaloissa kuin neljän huoneen ja sitä suuremmissa perheasunnoissa. Suurten asuntojen kauppa piristyi eniten Tampereella (21,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna) ja yksiökaupat eniten Jyväskylässä (37,2%) ja Oulussa (25,5%).