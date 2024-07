Asuntokauppa hyytyi kesäkuussa – myös hinnoissa laskua

Asuntokauppa putosi kesäkuussa 13,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto. Myös asuntojen hinnoissa nähtiin kesäkuussa pientä laskua.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ylläpitämään hintaseurantapalveluun raportoitiin kesäkuussa maanlaajuisesti yhteensä 3686 vanhojen asuntojen kauppaa ja 151 uudisasunnon myyntiä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset neliöhinnat laskivat kesäkuussa keskimäärin 0,9 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja 0,3 prosenttia muissa suurissa kaupungeissa toukokuuhun verrattuna.

Myyntiajoissa suurin muutos toukokuuhun verrattuna oli käytettyjen omakotitalojen myyntiaikojen lyhentyminen koko maassa.

Uudiskohdekaupassa näkyy jo pitkästä aikaa pieniä piristymisen merkkejä.

– Pääkaupunkiseudun uudiskohteita on mennyt erityisesti Vantaalta ja Espoosta aiempaa enemmän. Myös pienten asuntojen kauppa on piristynyt. Asuntosijoittajia on ollut jälleen liikkeellä jonkun verran liikkeellä. Uudiskohdekauppamäärät ovat kuitenkin edelleen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna hyvin matalalla tasolla, toteaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa tiedotteessa.

Asuntojen myyntiajat ovat olleet laskussa keväästä asti, mikä antaa Viljamaan arvion mukaan positiivista signaalia asuntokaupan käänteestä.

– Asuntojen myyntiajat kääntyvät ensimmäisenä laskuun, kun kauppa alkaa piristymään. Nyt tuo käänne on tapahtumassa. Asuntokaupan pohjat tässä syklissä nähtiin alkuvuoden talvikuukausina. Omakotitalojen myyntiaika laski kesäkuussa pääkaupunkiseudulla jopa vuoden 2021 myyntiaikojen alle. Kesä on saanut omakotitalojen ja isompien asuntojen ostajat liikkeelle.

Kuluttajien luottamus ja ihmisten asunnon ostoaikeet vahvistuivat merkittävästi kesäkuussa.

– Onkin odotettavissa, että kuluttajien asunnon ostoaikeiden vahvistuminen kesäkuussa alkaa näkymään heinäkuussa ja loppukesästä piristyvänä asuntokauppana. Jos korot jatkavat laskuaan, korontarkistuspäivien positiivinen vaikutus kuluttajien ostovoimaan kasvaa, Viljamaa lisää.