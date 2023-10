Asunnon ostoaikeet ovat pysyneet koko vuoden heikkoina

Huoneistokeskuksen mukaan Tampere on noussut ykköseksi kuntien välisessä nettomuutossa ja on sijalla kolme kokonaisnettomuutossa Helsingin ja Espoon jälkeen.

Kuluttajien asunnon ostoaikeet ovat pysyneet koko kuluvan vuoden heikkoina. Määrä on ollut merkittävästi pitkän ajan keskitason alapuolella ja kiinnostusta asunnon hankintaan on ollut yhtä vähän kuin yli 20 vuotta sitten. Tästä huolimatta Tampereen asuntomarkkinan ja myös -vuokramarkkinan fundamentit sekä pitkän aikavälin arvoajurit ovat edelleen tiukasti paikallaan, sanoo Huoneistokeskus.

Tampereella kuntien välinen nettomuutto on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut Suomen parhaalla tasolla kertoen merkittävästä vetovoimasta. Tampereen kaupungin kasvutavoite on keskimäärin 3 000 asukasta vuodessa.

Tähän tavoitteeseen on päästy kirkkaasti ja Tampereen väkiluku kipusikin yli 250 000 asukkaan kuluvan vuoden aikana.

Vaikka Tampere pärjääkin muuttovoittajana asuntomarkkinoilla, kauppamäärät ovat jääneet kauas aikaisemmista vuosista. Tänä vuonna vanhojen asuntojen kauppoja on tehty tähän mennessä 31 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Kokonaiskauppamäärä, jossa mukana myös uudistuotanto on 36,3 prosenttia alhaisempi kuin viime vuonna. Myös asuntojen hinnat ovat painuneet alaspäin noin 11 prosenttia runsaan asuntotuotannon myötä.

– Tampereen asunto- ja maapolitiikan linjausten asuntotuotannon vähimmäistavoite on ollut noin 2 388 uutta asuntoa vuodessa. Minimimäärän nähden rakentaminen Tampereella on ollut varsin runsasta viimeiset vuodet. Uudisasuntoja on valmistunut tuplat eli lähes 5 000 asuntoa vuodessa. Markkinalla meneekin nyt hetki reilua rakentamista sulatellessa. Erityisesti arvokkaampia, yli 500 000 euron asuntoja on paljon myynnissä, kertoo Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius.

Sijoittajien kannalta Tampere on kuitenkin edelleen sijoituskohteena kiinnostava, sillä alueen vuokakohteiden vuokrausasteet ovat pysyneet hyvällä tasolla ja luoneet vuokriin nousupainetta. Vuokrat ovatkin kehittyneet Tampereella merkittävästi suotuisammin kuin pääkaupunkiseudulla.

Missä piilee Tampereen vetovoima?

Salenius toteaa, että Tampere sijaitsee keskeisellä paikalla Suomessa, ja se on hyvin saavutettavissa valtateiden ja junaratojen varrella.

– Tampereella on myös selkeä kasvusuunnitelma, jota se noudattaa. Tähän kuuluu alueen kehittäminen kokonaisvaltaisesti, ja tässä on myös onnistuttu. Tampere tarjoaa monipuoliset koulutus- ja työmahdollisuudet, sillä kaupunki on yksi Suomen merkittävimmistä työpaikkakeskittymistä. Tampereella on myös vilkas ja monipuolinen kulttuurielämä ravintoloineen, konsertteineen ja urheilutapahtumineen. Tampere on selvästi panostanut näihin muita kaupunkeja enemmän, summaa Salenius.

Hänen mukaansa Tampereella on monia kiinnostavia asuinalueita, joissa on kiinnitetty huomiota asumisen laatuun ja viihtyisyyteen. Asunnonvaihtajien viisi kiinnostavinta aluetta löytyy pääosin raitiolinjan varrelta: keskusta, Kaleva, Vuores, Hervanta ja Pyynikki. Haetuin asuntotyyppi on kerrostalokolmio.