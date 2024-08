Astronautit jumissa ISS:lla, SpaceX:n alus saattaa pelastaa

Boeing Starliner ei ehkä pysty tuomaan ensimmäisiä astronauttejaan takaisin maahan. Yhdysvaltain liittohallituksen alainen ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasa on tiedottanut, että Starlinerin telakointi- ja laskeutumiskyvyn vianetsintä saattaa muuttaa seuraavaa SpaceX:n miehitettyä lentoa kansainväliselle avaruusasemalle (ISS).

Starlinerilla on ollut paljon vaikeuksia heti ensimmäisen miehitetyn laukaisunsa jälkeen. Pahimpana vikana oli viiden ohjausraketin (28:sta) virhetoiminta, kun alus telakoitui ISS:ään 6. kesäkuuta. Niiden vian selvittämistä jatketaan, mutta Nasa on jo siirtänyt seuraavaa ISS:lle suuntautuvaa lentoa.

SpaceX:n yhdeksännen operatiivisen lennon (Crew-9) piti lähteä 18. elokuuta, mutta laukaisua on siirretty 24:nteen syyskuuta. Lisäksi neljän astronautin sijasta matkalle saattaakin lähteä vain kaksi, jotka tuovat Starlinerin kaksi astronauttia takaisin ehkä helmikuussa 2025.

Starlinerin koelentomiehistö Butch Wilmore ja Suni Williams laukaistiin avaruuteen 5. kesäkuuta. Nasa valitsi nämä kaksi Yhdysvaltain merivoimien entistä koelentäjää tälle lennolle heidän kehittämiskokemuksensa perusteella.

Kaksikon piti viettää avaruudessa kymmenisen päivää, mutta nyt oleskelu on kestänyt jo yli 70 päivää. Nasa kuitenkin korostaa, että hätätapauksessa astronautit pystyvät kyllä lähtemään ISS:ltä, mutta he ovat vähemmän varmoja siitä, että he palaisivat maahan samalla aluksella kuin saapuivat asemalle.

– Olemme uudessa tilanteessa, koska meillä on monia vaihtoehtoja. Meidän ei tarvitse tuoda miehistöä takaisin Starlinerilla, vaan voimme tuoda heidät takaisin jollain toisella aluksella, sanoi tiedotustilaisuudessa puhunut Nasan avaruuslentojen johtokeskuksen apulaisjohtaja Ken Bowersox, joka on entinen astronautti.

Se alus voi hyvinkin olla SpaceX:n Dragon. Ratkaiseva tekijä on, miten paljon Starlinerin viallisten ohjausrakettien arvioidaan vaikuttavan sen irtautumiseen avaruusasemasta ja paluuseen maapallolle. Laskeutuminen voisi jälleen kuormittaa ohjausrakettien järjestelmää. Vian alkuperäistä syytä ei ole vielä pystytty varmentamaan.