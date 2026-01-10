Asiantuntijat arvioivat USA:n ICE-agentin kohuampumista

Minneapolisissa liittovaltion lainvalvontaoperaation yhteydessä tapahtuneen kuolemaan johtaneen ampumistilanteen videotallenteet herättävät uusia kysymyksiä ICE-agentti Jonathan Rossin toiminnasta. Ross tallensi puhelimellaan hetkiä ennen kuin hän ampui Renee Goodin, joka kuoli tilanteessa. Asiasta kertoo CNN.

CNN:n analyysi useista videoista ja 3D-mallista osoittaa, että Good ja hänen puolisonsa haastavat agentteja rauhallisesti. Asiantuntijat kyseenalaistavat Rossin taktiikat ja päätöksen käyttää tappavaa voimaa. Entinen Philadelphian poliisipäällikkö Charles Ramsey arvioi, että Good ei vaikuttanut aiheuttavan uhkaa.

Tilanteessa Ross kohtasi Goodin, joka oli pysäyttänyt autonsa poikittain kadulle siten, että muut autot pystyivät kuitenkin ohittamaan hänet. Goodin puoliso Becca Good kertoi pysähtyneensä tukeakseen naapureitaan. Tilanteesta otetuista videoista näkyy, kuinka Ross lähestyy autoa ja tallentaa itse tilannetta puhelimellaan. Good vaikuttaa rauhalliselta ja kertoo ”kaiken olevan kunnossa eikä olevansa vihainen”. Hetkeä myöhemmin Good pyrkii pois tilanteesta. Videon perusteella ei voida varmaksi sanoa osuuko auto agenttiin kevyesti, mutta tilanteessa Ross ampuu suoraan kuljettajaa kohti, ja auto jatkaa sitten liikkumistaan ennen törmäystä.

Rossin toiminnassa kyseenalaistetaan puhelimen käyttö, joka rajoitti hänen taktista liikkumavaraansa ja kykyään reagoida nopeasti. Hän seisoi myös hyvin lähellä auton keulaa.

– Jos olet agentti, sinulla ei saisi olla mitään kädessä, sillä sinun tulee pystyä reagoimaan uhkiin välittömästi. Kehoon kiinnitettäviä kameroita käytetään juuri tätä varten, ja niitä Rossilla ei ollut, sanoo lainvalvonta-analyytikko Jonathan Wackrow.

Ramsey huomauttaa lisäksi, että kehoon kiinnitettävä kamera olisi ollut parempi tapa dokumentoida tilanne ja arvioida sitä jälkikäteen.

Trumpin hallinnon viranomaiset puolustavat Rossia ja väittävät, että tallenne osoittaa hänen toimineen itsepuolustukseksi. DHS:n apulaissihteeri Tricia McLaughlin, joka johtaa ICE:n toimintaa, kuvailee Goodin estäneen lainvalvontaa ja vaarantaneen agenttien hengen.