Asiantuntijan mukaan Volodymyr Zelenskyi etsii uutta roolia

Arvostettu Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti analysoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja maan asevoimien komentajan kenraali Valeri Zaluzhnyin välille puhjennutta kiistaa. Galeotti kirjoittaa asiasta The Times-lehden kolumnissaan.

Vahvistamattomien tietojen mukaan Zelenskyi olisi jo erottanut kenraalin, mutta spekulaatioita huhut eivät ole lopettaneet. Zelenskyi tulee joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin erottamaan Zaluzhnyin, Galeotti kirjoittaa, ja koko tapahtumaketju kielii presidentin kasvavista poliittisista haasteista.

Vaikka presidentin ja kenraalin jäisten välien taustalla ovat myös todelliset erimielisyydet sotastrategiasta, uskoo Galeotti Zelenskyin lähipiirin näkevän suositun Zaluzhnyin presidentin kilpailijana. Vaikka Zelenskyi nauttii yhä kansan enemmistön suosiota, on kritiikki presidenttiä kohtaan kasvanut viime aikoina. Galeottin lainaamaan ukrainalaislähteen mukaan ukrainalaiset voivat havaita Zelenskyin olevan ”taitavampi johtaja kuin poliitikko” tilanteessa, jossa epävarmuus lännen Ukraina-avun jatkuvuudesta edellyttää jälkimmäistä.

Näyttelijänä ja koomikkona julkisuuteen alunperin nousseesta Zelenskyistä on jo kertaalleen kuoriutunut sota-ajan johtaja, mutta nyt presidentin on Galeottin mukaan luotava muuttuneessa tilanteessa itselleen jälleen uusi rooli. Galeotti kiinnittää huomiota siihen, että Zelenskyin asema on heikentynyt sen myötä kun Ukrainan tilanne on vahvistunut.

– Tämä on kauhea ja verinen sota, mutta ei enää kamppailu Ukrainan eloonjäämisestä. Enää ei Venäjän pelätä miehittävän Kiovaa, Galeotti kirjoittaa.

Pahimmissakin ukrainalaisten skenaarioissa venäläisten eteneminen pysähtyy Dnepr-joelle, Galeotti kirjoittaa. Ukrainalaisten tämänhetkisenä suunnitelmana on vahvistaa joukkojaan ensi vuodelle suunniteltua laajaa vastahyökkäystä varten. Ukrainan perinteisesti vilkas poliittinen keskustelu onkin tehnyt paluun sotaolojen vakiinnuttua, Galeotti kuvailee. Presidentin asema on toisin sanoen aiempaa kyseenalaistetumpi, eikä Zelenskyin jatkoaikeista vielä ole tietoa. Vaikka Venäjä tuskin kykenee suurempiin hyökkäyksiin, joutuvat ukrainalaiset tämän vuoden aikana kuitenkin kestämään Venäjän iskuja, professori huomauttaa.

Toisaalta ukrainalaisten taistelutahto on yhä vahva, ja tuoreessa kyselyssä jopa 77 prosenttia kertoi suhtautuvansa Ukrainan tulevaisuuteen toiveikkaasti. Zelenskyi on kritiikistä huolimatta yhä suosittu, ja Galeottin mukaan presidentti voi onnistua uuden roolinsa löytämisessä.

– Kiovassa palvelut brittidiplomaatti uskoo tämän tapahtuman tänä keväänä, ”sillä Zelenskyi on tarpeeksi realistinen ymmärtääkseen, että se mikä on toiminut aikaisemmin ei välttämättä ole se mitä nyt kaivataan… tietyllä tapaa päätös erottaa Zaluzhny oli osa tätä muutosta, jonka tavoitteena ei ole pelkästään uusien kasvojen esitteleminen vaan myös uuden poliittisen strategian luominen”.

– Näyttelijä kirjoittaa ehkä vielä uuden käsikirjoituksen, Galeotti päättää.