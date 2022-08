Väistämissäännöt ovat monelle yhä epäselvät

Tilanne, jossa ajorata ylitetään suojatietä pitkin, on edelleen monelle epäselvä kulkujärjestyksen suhteen.

– Liikenneturvan kyselyssä kuljettajan velvoite antaa tietä jalankulkijalle tunnettiin suht hyvin. Epäselvyys sakeni, kun ylittäjinä oli pyöräilijä tai sähköpotkulautailija. Koulujen alkaessa Liikenneturva kampanjoi erityisesti väistämis- ja suojatiesäännöistä, tiedotteessa todetaan

Liikenneturvan kyselyssä kesän alussa näytettiin kuvaa tiestä, jonka poikki menee suojatie. Vastaajilta kysyttiin kulkujärjestyksistä, kun suojatielle on tulossa jalankulkija, pyörää taluttava, pyöräilijä ja sähköpotkulautailija.

Yli yhdeksän kymmenestä tiesi, että autoilijan on väistettävä tilanteessa, jossa suojateille tulee jalankulkija. Viisi prosenttia uskoi, että tilanteessa jalankulkijan tulisi antaa autoilijalle tietä. Valtaosa (89 prosenttia) tiesi, että autoilijan on väistettävä suojatiellä myös pyörää taluttavaa.

– Kun pyöräilijä siirtyy satulasta pyörän taluttajaksi, hänet rinnastetaan jalankulkijaan. Suojatiellä kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Ensi viikolla alkava lukuvuosi tuo tien päälle taas runsaasti koulumatkalaisia, joten jokaisen kuljettajan on nyt skarpattava suojatietilanteissa, tähdentää Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen.

Hänen mukaansa myös ennakoiminen on tärkeää.

– Suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei saa ohittaa pysähtymättä. Jos näkyvyys suojatielle on rajoittunut jotenkin muuten, kuljettajan on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä. Pensaiden ja pysäköityjen autojen katveisiin jää helposti ekaluokkalainen tai isompikin kulkija. Pitämällä riittävästi turvaväliä edellä ajavaan on helpompi tehdä havaintoja myös suojateille, Pohjonen korostaa.

Suojatien saa ylittää pyörällä ajaen

Liikenneturvan kysely osoitti, että epäselvyydet keskittyvät tilanteisiin, jossa suojatielle tulee joku muu kuin jalankulkija. Vastanneista 58 prosenttia tiesi, että pyöräilijän on väistettävä tullessaan pyörätieltä ajoradalle, vaikka tämä ylittäisikin ajoradan suojatieraitoja pitkin. Hieman harvempi (52 prosenttia) tiesi, että sähköpotkulautailija väistää tullessaan ajoradan ylitykseen.

– Sähköpotkulaudoista valtaosassa rakenteellinen nopeus on yli 15 km/h, jolloin ne rinnastetaan polkupyöriin ja niillä kuljetaan pyöräilijän säännöillä. Pyörätieltä tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta suoraan ajavaa ajoradan liikennettä, jos ajoradalla ei ole väistämismerkkiä tai he eivät ole kääntymässä tielle, jota pyöräilijä ylittää, Pohjonen sanoo.

Hän muistuttaa, että autoilijan on väistettävä pyöräilijöitä myös pihasta tullessaan ja liikenneympyrästä poistuessaan.

– Aina aika ajoin kuulee väitettävän, ettei pyörällä saisi ajaa suojatiellä. Tämä käsitys on väärä. Tien saa ylittää pyörällä suojatietä pitkin ajaen, mutta kulkujärjestys ratkotaan, kuten aiemmin kerroin, Pohjonen huomauttaa.

Liikenneturva selvitti suomalaisten sääntötuntemusta touko-kesäkuun vaihteessa 2022. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1005 henkilöä, joista autoilevia oli 81 prosenttia.