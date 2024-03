Asiantuntija Ylen gallupista: Johtavaksi oppositiopuolueeksi noustaan ideoilla, joita nyt puuttuu

Ellun Kanoissa työskentelevä vaaliasiantuntija, entinen kokoomuksen suunnittelupäällikkö Jukka Manninen arvioi X-ketjussaan Ylen uuden puoluekannatusmittauksen tuloksia.

Kyselyssä kokoomus jatkaa suurimpana puolueena (21,6 %), mutta perussuomalaisten kannatus on laskenut kaksi prosenttiyksikköä tammikuun mittauksesta. SDP:n kannatus on laskenut vain vähän (-0,6 %), mutta kokonaisuudessaan puolueen kannatus on laskenut jo neljässä peräkkäisessä kannatusmittauksessa.

Mannisen mukaan perussuomalaisten kannatuslaskun suurin syy on luultavasti vastaajapohjan laajentuminen, sillä kantansa kertoneiden määrä pomppasi 71 prosentista 75:een.

– Mitä korkeampi osuus vastaajista ilmoittaa kantansa, sitä alhaisemmalla PS:n kannatus tuppaa olemaan.

– Ainakin siltä tuo näyttäisi, kun asettaa kesän 2023 jälkeen tehdyt mittaukset (alkaen siis 9/2023 tehdystä mittauksesta) sarjaan, jatkaa asiasta graafin jakanut Manninen.

– PS:n kannatuksella on kova katto ja kun vastaajien osuus väestöstä kasvaa, kannatus liudentuu.

Manninen toteaa, että SDP on nyt suosiossaan alle eduskuntavaalien tason, eikä puolueella tunnu olevan vastausta siihen, miten tulpata laskutrendi.

– Kahtena viime viikonloppuna huomio on kiinnittynyt siihen, että puolue on siirtynyt koordinoituun ”puherefaralliin”. Ensin tykitettiin Itä-Suomen ahdinkoa ja viime viikonloppuna EU:n puolustuskomissaaria, sanoo Manninen viitaten SDP:n lähettämiin runsaisiin tiedotteisiin.

Manninen epäilee, ettei SDP:n edustajien pitämien puheiden referointi tiedotteissa ole nykymaailmassa kovinkaan tehokas viestintäkeino.

– Mediamaiseman muutos lienee vienyt sen vähänkin tehon, mitä tällaisella refarallilla on ollut. Paremmin purevat leikkuulauta- ja saksimeemit, Manninen arvioi viitaten perussuomalaisten tekemiin somepäivityksiin.

– Toki johtavaksi oppositiopuolueeksi ja vaihtoehdoksi noustaan ideoilla. ”Puherefat” vain tuppaavat olemaan liian pieniä ideoita. Määrä ei voita laatua, Manninen arvioi.

Hän nostaa gallupluvuista esiin myös yksityiskohdan, että keskustan kannatus kohosi samoihin aikoihin, kun Annika Saarikko ilmoitti (15.2.) luopuvansa keskustan puheenjohtajuudesta.

Keskustan kannatus nousi mittauksessa 1,4 prosenttiyksikköä ja on nyt 12,2 prosenttia.

