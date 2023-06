Asiantuntija: Venäjän tappio maksaa, mutta myönnytykset kävisivät tulevaisuudessa kalliimmiksi

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja, valtiotieteiden tohtori Kristi Raik arvioi, että länsimaissa on tällä hetkellä vallalla kaksi näkemystä Ukrainan vastahyökkäyksestä.

– Ensimmäinen on, että annetaan heille muutama kuukausi ja toivotaan, että he saavat vallattua takaisin joitain alueita, ja sitten on aika neuvotteluille, joissa Ukrainan asema on tämänpäiväistä parempi.

Toisen näkemyksen mukaan ”vastahyökkäykselle annetaan maksimituki, mutta sodan ei oleteta olevan ohi muutamassa kuukaudessa”.

– Ukraina tarvitsee vielä lisää aikaa, tukea ja aseita voidakseen yrittää kaikkien miehitettyjensä alueiden vapauttamista, tiivistää Raik toisen näkemyksen.

Hän huomauttaa, että ensimmäinen näkemys ”johtaa todennäköisesti pitkittyneeseen ja laajentuneeseen sotaan.

– Se tarjoaisi vain sille tauon ja antaisi Venäjälle mahdollisuuden kerryttää voimiaan Ukrainan tuhoamiseksi ja valtapiirinsä laajentamiseksi Ukrainassa sekä muualla. Strategisesti vaarallisen lyhytnäköistä.

Raik korostaa, etteivät länsimaat saa väsyä, kun taas ”ukrainalaisille tätä ei tarvitse sanoa, he tietävät kyllä”.

– Venäjän täydellinen tappio saavutetaan vain kovalla hinnalla, mutta kompromissi tulisi tulevaisuudessa maksamaan vielä enemmän.

Raikin mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron vaikuttaa edustavan ensimmäistä näkemystä.

Nimittäin Macron korosti tavattuaan Pariisissa Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin ja Puolan presidentin Andrzej Dudan, että ”tuemme vastahyökkäystä itse asettamissamme rajoissa”, kertoo Politico.

– Vastahyökkäys on alkanut. Se tulee kestämään useita viikkoja tai kuukausia. — Haluamme [vastahyökkäyksen] olevan niin voittoisa kuin mahdollista, jotta voimme aloittaa neuvottelut hyvistä asemista, lisäsi Macron.

