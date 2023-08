Asiantuntija varoittaa: Nettihuijauksia on yhä vaikeampi tunnistaa

DNA:n petostentorjuntapäällikkö Ilkka Tuomisen mukaan viestihuijauksia tehdään entistä enemmän ja niitä on yhä vaikeampi tunnistaa. Teknologian kehitys on tuonut huijareille uusia keinoja, joita varten on tärkeä osata varautua ja tunnistaa mahdolliset uhkat.

Tuomisen mukaan huijausten tyyli on muuttunut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kieli on parantunut ja huijauksien tunnistettavuus vähentynyt. Maailmaa kiertävistä huonolla suomella varustetuista sähköpostimalleista on nopeasti siirrytty ohjelmistorobotiikkaan ja kohutut yleisesti saatavilla olevat kielimallit toimivat myös huijareiden apuna.

– Huijauksia tehdään entistä enemmän nimenomaan viestien välityksellä. Kahden viimeisen vuoden aikana huijauspuheluiden määrä on vähentynyt, mutta huijausviestien osuus on kasvanut räjähdysmäisesti. Huijauksien määrä on kokonaisuudessaan myös kasvanut, mutta perinteiset teleyhtiöihin kohdistuneet huijaukset ovat vähentyneet. Sen sijaan väärennetyt puhelut ja viestit kohdennetaan nykyään suoraan operaattorin asiakkaille, Tuominen toteaa DNA:n tiedotteessa.

Petostentorjuntapäällikkö korostaa, että huijauksissa paistaa nykyään vahva henkilökohtaisuus.

– Puhelimemme toimii nykyään henkilökohtaisena ovikellona, ja myös rikolliset tietävät tämän. Huijauksista on tullut yhä personoidumpia. Puhelut ja viestit ovat hyvin henkilökohtaisia ja yhteydenottaja koetaan läheisemmäksi. Henkilökohtaiset huijaukset ovat uusin lähestymiskulma. Lähisukulaisena esiintyvän huijarin viestejä voi tulla tekstiviestinä ja niissä pyydetään ottamaan yhteyttä esimerkiksi jonkun sosiaalisen median kanavan kautta.

Huijarit ovat siirtyneet myös entistä enemmän toteuttamaan petoksiaan käyttämällä tunnettujen brändien nimiä ja niiden rakentamaa luottamusta.

– Isoilla yrityksillä on oikealla liiketoimintatavoilla kerrytettyä luottamusta, jota huijari käyttää hyväkseen. Hyvä esimerkki tästä on verkkokauppaostosten yleistyttyä pakettitoimittajien nimissä tehdyt huijaukset. Koska kaikki varoittelemme huijauksista, niin huijaritkin varoittelevat huijauksista pankkien brändien alla, Tuominen havainnollistaa.

Tuominen kuitenkin lohduttaa, että suomalaisten numeroiden luotettavuus paranee syksyllä, kun matkapuhelinnumeroiden käyttöä rajoitetaan ulkomailta tulevissa puheluissa. Uusilla säännöillä operaattorin on aiempaa helpompi tunnistaa väärennetyllä numerolla saapuvia puheluita ja estää ne.

– Esimerkiksi DNA estää vuosittain yli 5 miljoonaa huijauspuhelua. Operaattori toimii viestinnän välittäjänä, joka yrittää omalta osaltaan puhdistaa puhelu- ja viestivirtaa. Kun joltain reitiltä saadaan huijauksia karsittua, etsivät huijarit uuden. Huijausyritykset ovat kuitenkin olleet niin tuottoisia, että niistä ei valitettavasti päästä enää eroon. Kaikkia huijauspuheluita emme pysty estämään, mutta pyritään kaikki osaltamme toimimaan siten, että suomalaiset puhelimen käyttäjät eivät olisi se helpoin kohde.

Viisi tapaa suojautua huijauksilta

Älä anna kenellekään salasanojasi tai pankkitunnuksiasi. Ne ovat yksityisasioitasi. Harkitse viesteissä olevia linkkejä aina hetken ennen niiden klikkaamista. Erityisen varovainen tulee olla aina pankkitunnuksien kanssa. Jos viesti on todellinen, löydät saman tiedon verkkopankistasi. On kyseessä pankki tai muu toimija, jonka palveluita käytät, se ei tarvitse salasanaasi eikä tunnuksiasi. He hoitavat asiasi asiakaspalvelujärjestelmissään. Kun saat sinulle tuntemattomasta numerosta viestin, jossa kerrotaan kyseessä olevan sinulle tuttu henkilö laittamassa viestiä uudesta numerosta, soita tai laita aina viesti ns. vanhaan yhteystietoon. Vanha numero ei edes yhdistä, jos kyseessä on oikeasti vaihdettu numero. Älä suostu rahapyyntöihin. Ole erityisen varovainen niissä tapauksissa, joissa sinulta on pyydetty rahaa. Lue pankkien antamia ohjeita ja noudata niitä. Jos puheluun tuntuu liittyvän painostusta, lopeta puhelu anteeksipyytelemättä.

Lähde: DNA:n petostentorjuntapäällikkö Ilkka Tuominen.