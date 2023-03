Asiantuntija varoittaa: Bahmutin puolustaminen ei ole järkevää

Ukrainan asevoimien johto on vakuuttanut maan puolustavan Bahmutin kaupunkia Venäjän jatkuvista hyökkäyksistä huolimatta.

Venäläisjoukot ovat edenneet hitaasti Itä-Ukrainassa sijaitsevan kaupungin pohjois- ja eteläpuolilla. Huoltotiet ovat silti edelleen auki. Vahvistusten lähettämistä alueelle on perusteltu sillä, että Venäjä on kärsinyt alueella moninkertaisia tappioita puolustajiin verrattuna.

Osa asiantuntijoista varoittaa taistelun saaneen lähinnä symbolisen merkityksen. Sotilaallisessa mielessä ukrainalaisjoukkojen vetäminen kaupungin länsipuolelle rakennettuihin puolustusasemiin voisi olla järkevämpää.

Alueella taisteleva 93. mekanisoidun prikaatin ukrainalaissotilas kertoi viime viikolla sosiaalisessa mediassa tilanteen muuttuneen tukalaksi. Hänen mukaansa Bahmut uhkaa muuttua linnoituksesta ”suureksi joukkohaudaksi”.

FPRI-ajatuspajan vanhempi tutkija Rob Lee arvioi, ettei venäläisjoukkojen kuluttaminen ole enää järkevää Bahmutista käsin. Hänen mukaansa käänne tapahtui jo helmikuun puolivälissä tai viimeistään kuun lopulla, jolloin venäläisjoukot saivat haltuunsa kaupungin pohjoisen sivustan.

– Tappiosuhde Bahmutissa on huonompi kuin muilla alueilla. Venäjän eliittijoukkojen osuus tappioista on suurempi muualla, Rob Lee luettelee Twitterissä.

1: Bakhmut is no longer a good place to attrit Russian forces

2: The attrition ratio became worse once Russia seized the northern flank in mid/late-Feb

3: The attrition ratio in Bakhmut is worse than elsewhere

4: The % of Russian casualties from elite units is higher elsewhere pic.twitter.com/slQUgaZ3Wd

— Rob Lee (@RALee85) March 12, 2023