Asiantuntija tyrmää väitteen Venäjän ydinasekuljetuksesta kohti Ukrainaa

Brittimediassa levinneet väitteet Keski-Venäjällä havaitusta väitetystä ydinasekuljetuksesta saavat tyrmäyksen eturivin ydinaseasiantuntija Jeffrey Lewisiltä.

Telegraphin mukaan Venäjän ydinaseita kuljettava juna havaittiin ja videoitiin viikonloppuna Keski-Venäjällä kulkemassa ”kohti Ukrainan etulinjaa”. Juna kuljetti muun muassa aseistettuja panssaroituja ajoneuvoja, joiden kerrottiin olevan ydinaseiden suojelemisesta vastaavan Venäjän puolustusministeriön 12. osaston käytössä. Brittilehden mukaan tämä kaikki saattaa viitata siihen, että Moskova viestii eskalaatiosta ja aikoo mahdollisesti tehdä ydinkokeen lähettääkseen lännelle viestin.

Middleburyn yliopiston professori Jeffrey Lewis toteaa Twitterissä, ettei hän ole lainkaan vakuuttunut siitä, että kyseessä oli ydinasekuljetus. Hän huomauttaa Twitterissä myös, että vaikka näin olisikin, ei siinäkään välttämättä olisi mitään epätavallista.

Lewis huomauttaa, että kyseiset panssaroidut ajoneuvot saattavat saatavilla olevien tietojen perusteella olla aivan yhtä hyvin jonkin toisen yksikön käytössä. Venäjän kalustopula Ukrainassa voisi tukea sitä, että vastikään valmistuneita ajoneuvoja saatettaisiin kuljettaa rintaman joukkojen käyttöön.

Toinen ongelma on Lewisin mukaan itse juna.

– Ydinaseita ei kuljeteta näin! Venäjällä on erikoisvalmisteisia vaunuja ydinaseiden kuljettamiseen. Jos havaitsisimme tällaisen junan, sitten alkaisi polttaa. Tässäkin tapauksessa [on muistettava], että Venäjä siirtelee ydinaseita ympäri maata koko ajan, professori jatkaa.

Hän huomauttaa, että näin toimivat kaikki muutkin ydinasevaltiot.

Väitteiden tueksi tarvittaisiinkin Jeffrey Lewisin mukaan analyysi, jossa nähtäisiin, kuinka ydinaseiden kuljettamiseen tarkoitetuilla vaunuilla varustettu juna lähtisi tietystä paikasta ja olisi matkalla epätavalliseen kohteeseen. Nyt tällaista ei ole ja väite perustuu Lewisin mukaan käytännössä siihen, että videolla näkyy panssaroituja ajoneuvoja, jotka on varustettu tykkitornilla, jollaisia ydinaseita suojelevien yksiköiden kerrotaan käyttävän.

– Kaikki tämä tarkoittaa, että väite siitä, että kyseessä on ”ydinasekuljetus” perustuu uskomattoman hauraalle ketjulle päätelmiä, jotka on tehty hyvin vähäisten todisteiden perusteella samalla kun on olemassa monia muita uskottavia – tai oikeastaan paljon uskottavampia – selityksiä, Jeffrey Lewis kirjoittaa.

Uutisväitteet ydinasejunasta on tyrmätty myös Yhdysvaltain tiedustelusta. Fox Newsin kansallisen turvallisuuden kirjeenvaihtaja Jennifer Griffin kertoi tiistaina viranomaislähteeseen viitaten, että tiedot junasta ovat amerikkalaisarvion perusteella erheellisiä.

Väitteiden lähteenä ollut Venäjän asevoimiin erikoistunut puolustusasiantuntija Konrad Muzyka puolusti eilen Twitterissä, että videolla näkyvät ajoneuvot ovat ainoastaan ydinaseita suojelevan yksikön käytössä. Hän muistutti Twitter-ketjussaan myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin viime aikaisista ydinaseuhkauksista ja huomautti, ettei tällaisten videoidenkaan julkaisu ole sattumaa.

In May, Russia started serial production of a new "uninhabited combat module" (really just a turret) called BM-30-D Spitsa (32V01) for its armored vehicles.https://t.co/OXISfBSY8u — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) October 4, 2022

Here's the problem. The same article suggested that no one really knows who will get the armored vehicles with the new turrets, how many will be produced, or whether some might be sent to fight in Ukraine. pic.twitter.com/9Uwh7eplxB — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) October 4, 2022

So do we, by the way! So does every nuclear power. There are even people who try to spot convoys in the UK. (I don't recommend this as a hobby.)https://t.co/U30MB5Qaie — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) October 4, 2022

All of which is to say the claim that this is a "nuclear weapons convoy" is based on an incredibly fragile chain of inferences made on the basis of very little evidence in the face of many other plausible, I dare even say more plausible, explanations. — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) October 4, 2022

Reports of Russian train allegedly carrying nuclear weapons heading toward Ukraine appear to be FALSE based on US analysis, senior US defense official tells me. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) October 4, 2022